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21. júna 2026
Džihádisti zabili v Nigérii 11 farmárov pri dvoch útokoch na severovýchode krajiny
Ozbrojenci podľa miestnych milícií útočia na roľníkov, ktorí odmietajú platiť výpalné za prístup na vlastné polia. Predpokladaní
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Predpokladaní džihádisti zabili počas víkendu na severovýchode Nigérie najmenej 11 farmárov pri dvoch samostatných útokoch. Informovali o tom v nedeľu príslušníci provládnych milícií bojujúcich proti islamistom.
Podľa milicionárov ozbrojenci z organizácie Islamský štát v západnej Afrike (ISWAP) v sobotu zajali sedem farmárov v dedine Kuwawu v štáte Borno a podrezali im hrdlá. Obete prišli z neďalekého mesta Monguno, aby pripravili polia na sejbu.
Vraždia, kadiaľ chodia
„Všetkých siedmich farmárov povstalci z ISWAP zavraždili. Ich telá sa podarilo nájsť a pochovať ešte v ten istý deň,“ povedal člen miestnej milície Babakura Kolo.
Pri ďalšom útoku v oblasti Čadského jazera pri obci Kross Kauwa zahynuli ďalší štyria farmári. Aj v tomto prípade milície z útoku obvinili ISWAP.
Útoky na farmárov
Islamisti z ISWAP a militantného hnutia Boko Haram pravidelne útočia na farmárov, pastierov či drevorubačov, ktorých podozrievajú zo spolupráce s nigérijskou armádou. Od miestnych obyvateľov zároveň vyberajú výpalné za prístup na vlastné polia.
Medzinárodný menový fond (MMF) varoval, že pokračujúce násilie a pokles poľnohospodárskej výroby môžu ešte viac zhoršiť chudobu a potravinovú neistotu v krajine, kde milióny ľudí trpia nedostatkom potravín. „Vláda musí zabezpečiť ochranu farmárov a chovateľov dobytka,“ vyzval fond.
Zdroj: SITA.sk - Džihádisti zabili v Nigérii 11 farmárov pri dvoch útokoch na severovýchode krajiny © SITA Všetky práva vyhradené.
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