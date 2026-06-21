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21. júna 2026

Džihádisti zabili v Nigérii 11 farmárov pri dvoch útokoch na severovýchode krajiny


Tagy: Civilné obete Nigéria Vraždy

Ozbrojenci podľa miestnych milícií útočia na roľníkov, ktorí odmietajú platiť výpalné za prístup na vlastné polia. Predpokladaní



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nigeria_protest_5_81_ 676x451 21.6.2026 (SITA.sk) - Ozbrojenci podľa miestnych milícií útočia na roľníkov, ktorí odmietajú platiť výpalné za prístup na vlastné polia.

Predpokladaní džihádisti zabili počas víkendu na severovýchode Nigérie najmenej 11 farmárov pri dvoch samostatných útokoch. Informovali o tom v nedeľu príslušníci provládnych milícií bojujúcich proti islamistom.


Podľa milicionárov ozbrojenci z organizácie Islamský štát v západnej Afrike (ISWAP) v sobotu zajali sedem farmárov v dedine Kuwawu v štáte Borno a podrezali im hrdlá. Obete prišli z neďalekého mesta Monguno, aby pripravili polia na sejbu.



Vraždia, kadiaľ chodia


„Všetkých siedmich farmárov povstalci z ISWAP zavraždili. Ich telá sa podarilo nájsť a pochovať ešte v ten istý deň,“ povedal člen miestnej milície Babakura Kolo.


Pri ďalšom útoku v oblasti Čadského jazera pri obci Kross Kauwa zahynuli ďalší štyria farmári. Aj v tomto prípade milície z útoku obvinili ISWAP.



Útoky na farmárov


Islamisti z ISWAP a militantného hnutia Boko Haram pravidelne útočia na farmárov, pastierov či drevorubačov, ktorých podozrievajú zo spolupráce s nigérijskou armádou. Od miestnych obyvateľov zároveň vyberajú výpalné za prístup na vlastné polia.


Medzinárodný menový fond (MMF) varoval, že pokračujúce násilie a pokles poľnohospodárskej výroby môžu ešte viac zhoršiť chudobu a potravinovú neistotu v krajine, kde milióny ľudí trpia nedostatkom potravín. „Vláda musí zabezpečiť ochranu farmárov a chovateľov dobytka,“ vyzval fond.




Zdroj: SITA.sk - Džihádisti zabili v Nigérii 11 farmárov pri dvoch útokoch na severovýchode krajiny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Nigéria Vraždy
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