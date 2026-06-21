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21. júna 2026

Starmer zvažuje svoju budúcnosť, tlak na jeho odstúpenie po víťazstve Burnhama rastie


Tagy: Britská vláda Britský premiér Rezignácia

Médiá tvrdia, že premiér môže už v najbližších dňoch oznámiť odchod, vláda pripúšťa rokovania o ďalšom postupe.



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britain_politics_5369_ 676x493 21.6.2026 (SITA.sk) - Médiá tvrdia, že premiér môže už v najbližších dňoch oznámiť odchod, vláda pripúšťa rokovania o ďalšom postupe.

Britský premiér Keir Starmer počas víkendu zvažuje svoju ďalšiu politickú budúcnosť po tom, ako výrazne zosilnel tlak na jeho odstúpenie z čela Labouristickej strany.


Dôvodom je presvedčivé víťazstvo jeho vnútrostraníckeho rivala Andyho Burnhama v doplňovacích voľbách, ktoré mu otvorilo cestu k prípadnej kandidatúre na post lídra strany a predsedu vlády.



Vyzerá to na rezignáciu


Britské médiá v nedeľu informovali, že Starmer by mohol svoju rezignáciu oznámiť už v najbližších dňoch.


Denník The Observer napísal, že premiér by mohol predstaviť harmonogram svojho odchodu, zatiaľ čo The Sunday Telegraph uviedol, že je pripravený odstúpiť.


Minister obchodu Peter Kyle však zdôraznil, že premiér zatiaľ iba zvažuje ďalší postup. „Vyhradil si čas na zamyslenie sa nad politickou realitou, výzvami a príležitosťami, ktorým čelí,“ povedal pre televíziu Sky News. Dodal, že so Starmerom viedol po piatkových voľbách „otvorený rozhovor“.



Posledná šanca


Burnham po víťazstve vyhlásil, že Labouristická strana má „poslednú šancu na zmenu“, čím dal najavo ambíciu uchádzať sa o jej vedenie.


Ak by v straníckom súboji uspel, vzhľadom na pohodlnú parlamentnú väčšinu labouristov by sa automaticky stal predsedom vlády.


Starmer je pod silným tlakom už niekoľko mesiacov po sérii politických zvratov, škandálov a slabých výsledkov labouristov v nedávnych komunálnych a regionálnych voľbách.


Do funkcie premiéra nastúpil v júli 2024 a napriek opakovaným výzvam doteraz trval na tom, že sa o post lídra strany plánuje uchádzať aj v prípade vnútrostraníckej výzvy.




Zdroj: SITA.sk - Starmer zvažuje svoju budúcnosť, tlak na jeho odstúpenie po víťazstve Burnhama rastie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Britská vláda Britský premiér Rezignácia
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