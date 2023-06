Dzurinda ostro skritizoval Fica za jeho politiku a treba sa ho vraj opýtať na niekoľko otázok (video)

Perfídna hra predsedu Smeru

Ficov mier je porážka Ukrajiny

5.6.2023 (SITA.sk) - Predseda strany Smer-SD Robert Fico robí rovnakú politiku, aká v 90. rokoch viedla k izolácii Slovenska. Na tlačovej besede to uviedol predseda strany Modrí - Európske Slovensko Mikuláš Dzurinda . Dodal, že Fico podľa neho ťahá Slovensko do izolácie, podobne ako Viktor Orbán Maďarsko.Blížiace sa predčasné parlamentné voľby sú preto podľa Dzurindu rovnako dôležité, ako boli voľby v roku 1998. Podľa predsedu Modrých sledujeme perfídnu hru predsedu strany Smer-SD. Dodal, že čakal, že to Fica časom prejde, no namiesto toho sa perfídnosť stupňuje.Fico podľa neho volá po kapitulácii Ukrajiny vo vojenskom konflikte s Ruskom, nie po mieri. Ako Dzurinda dodal, predseda Smeru sa „pustil“ aj do Severoatlantickej aliancie (NATO) . Ficovi podľa neho prekáža, že Severoatlantickej aliancii záleží na tom, aby sa zvyšoval počet Slovákov, ktorí rozumejú, čo sa odohráva na Ukrajine. Vojna Ruska proti Ukrajine je však v prvom rade lúpež. Lúpež spojená so zabíjaním ľudí. Túto lúpež zorganizoval Kremeľ, teda režim Vladimira Putina ," vraví predseda Modrých.Podpora Ukrajiny, i zbraňami, má podľa Dzurindu za cieľ zabrániť tomu, aby lúpež pokračovala. To, čo Fico nazýva mierom, je podľa Dzurindu porážkou Ukrajiny a predseda Smeru si podľa neho praje víťazstvo Kremľa. „Fico svojou politikou predstavuje bezpečnostnú hrozbu pre Slovensko," uviedol Dzurinda.Ficov mier na Ukrajine by podľa Dzurindu znamenal, že Slovensko by malo ruské jadrové zbrane na hraniciach. NATO považuje za záruku slovenskej bezpečnosti.Podľa Dzurindu je potrebné pýtať sa, aké má Fico plány so Slovenskom, a či si predseda Smeru nepraje zmenu režimu na Slovensku z demokratického na autoritársky. Myslí si tiež, že sa treba pýtať, či si Fico nepraje, aby sa Slovensko odvrátilo do Západu, smerom na Východ.