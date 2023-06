Európsky súd sa bude zaoberať policajnou raziou v Digital Parku, pri ktorej zadržali Haščáka

5.6.2023 (SITA.sk) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) spojil dve sťažnosti, ktoré mu adresoval podnikateľ Jaroslav Haščák v súvislosti s policajnou raziou v komplexe Digital Park z roku 2020 a oznámil ich Slovenskej republike s výzvou, aby sa k nim do 20. septembra 2023 vyjadrila.Informoval o tom Haščákov právny zástupca Martin Škubla s tým, že sťažnosti sa týkajú obmedzenia jeho práv a únikov do médií. ESĽP sa tak bude podľa Škublu zásahom v Digital Parku vecne zaoberať, a to v posilnenej a zrýchlenej procedúre.„Predbežne totiž označil prípad Jaroslava Haščáka za impact case," povedal Škubla s tým, že ide o prípady, ktoré s ohľadom na ich význam vyžadujú zo strany ESĽP rýchlejšie vybavenie.