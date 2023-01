Heger vyzval politických lídrov, aby v súvislosti s termínom predčasných volieb prestali s cirkusom

30.1.2023 (Webnoviny.sk) - Žiadne ďalšie stretnutie k termínu volieb už nebude. Zdôraznil to dočasne poverený premiér Eduard Heger vo svojom stanovisku, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Politických lídrov v ňom vyzval, aby „prestali s tým cirkusom".Ako napísal, od víkendu dostáva množstvo otázok, či plánuje zorganizovať ďalšie stretnutie k termínu volieb. „Určite nie! Na pôdoryse bývalej vládnej koalície sme sa dohodli na termíne predčasných volieb - 30. september. Bol to kompromis, a jediný termín s možnosťou získania 90 hlasov," skonštatoval Heger.Nerozumie preto politickým lídrom, prečo spochybňujú dohody a robia ďalší zo série cirkusov. Myslí si, že niektorí možno majú veľa času na premýšľanie, keďže už nenesú priamu zodpovednosť za krajinu. „Ja tento luxus nemám, dennodenne riešim problémy, napríklad, aby dosahy energetickej krízy na ľudí boli čo najmenšie," uviedol.Zároveň podčiarkol, že si ctí dohodu, ktorú dosiahli a verí, že aj bývalí koaliční partneri urobia to isté. Ak sa rozhodnú pre nové dohody s Robertom Ficom Smer-SD ), Petrom Pellegrinim Hlas-SD ) a fašistami, je to ich problém a vizitka, dodal Heger.