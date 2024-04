Poslanci schválili nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Zmeny čakajú zákazníkov aj obchodníkov 

Jednoduchšia vymožiteľnosť práv

24.4.2024 (SITA.sk) - Oblasť ochrany spotrebiteľa sa na Slovensku predsa len dočká zmeny. Poslanci totiž v stredu definitívne schválili nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Legislatíva už čaká iba na podpis prezidentky SR.Zákon už pritom v lete minulého roka plénum Národnej rady SR raz schválilo, následne ho však pre výhrady k právnej úprave ochrany osobnosti, ktorá sa do legislatívy dostala v druhom čítaní na základe pozmeňujúceho návrhu, vetovala hlava štátu. Nový zákon by mal platiť od júla tohto roka.Cieľom aktuálne schváleného návrhu je tak ako v predchádzajúcom prípade podľa Ministerstva hospodárstva SR zjednotiť a modernizovať právnu úpravu ochrany spotrebiteľa a prebrať viaceré smernice Európskej únie EÚ ). Zabezpečiť by sa mala prehľadnejšia úprava práv a povinností spotrebiteľov a obchodníkov, čím sa podľa rezortu značne uľahčí dodržiavanie uvedených povinností ako aj vymožiteľnosť práv."Návrhom zákona sa má odstrániť doterajší trend, ktorý spočíval spravidla v prijímaní osobitných predpisov v reakcii na jednotlivé smernice a nariadenia EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Zákon o ochrane spotrebiteľa úzko prepojený na Občiansky zákonník by mal do budúcnosti predstavovať základný právny predpis v oblasti ochrany spotrebiteľa a subsumovať aj budúce legislatívne iniciatívy," konštatuje ministerstvo.Najvýznamnejšie pozitívne zmeny v prospech spotrebiteľov predstavujú napríklad predĺženie lehoty na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu, a to zo 14 na 30 dní pri zmluvách uzatvorených pri nevyžiadanej návšteve obchodníka v domácnosti alebo na organizovanom podujatí, na ktorom sa spotrebiteľom prezentujú a ponúkajú produkty. Zvýšiť by sa taktiež mala ochrana pred umelým navyšovaním cien pred rôznymi zľavami a výpredajmi.Nový zákon by ale mal pomôcť aj obchodníkom. Okrem iného vypúšťa povinnosti, ktoré ich nadmerne zaťažujú a sú bez reálneho prínosu pre ochranu spotrebiteľov.Taktiež zavádza mechanizmus druhej šance, teda upustenie od uloženia sankcie alebo zníženie jej výmery v prípadoch, ak obchodníci dobrovoľne ukončia porušovanie právnych predpisov a uskutočnia nápravu v prospech poškodených spotrebiteľov.