Streda 19.11.2025
Meniny má Alžbeta
|Denník - Správy
19. novembra 2025
E-commerce akcie sa chystajú na rekordný impulz, Black Friday funguje ako barometer dôvery
Black Friday sa už dávno stal viac než len dňom zliav. Pre globálny maloobchod a najmä pre e-commerce predstavuje symbolický štart najziskovejšieho obdobia roka. Online predaj pritom ...
19.11.2025 (SITA.sk) - Black Friday sa už dávno stal viac než len dňom zliav. Pre globálny maloobchod a najmä pre e-commerce predstavuje symbolický štart najziskovejšieho obdobia roka. Online predaj pritom rastie aj napriek meniacemu sa spotrebiteľskému správaniu. Ako hovorí analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík, práve preto toto obdobie pravidelne prináša akciám veľkých online platforiem, ako sú Amazon, Shopify, Zalando či Allegro, výrazný impulz.
V roku 2025 pripadá Black Friday na 29. novembra a práve vtedy sa očakáva vrchol nákupnej aktivity pred sviatkami. Historické dáta ukazujú, že maloobchodné aj e-commerce akcie majú tendenciu prekonávať výkonnosť indexu S&P 500 nielen počas samotného týždňa, ale aj v týždňoch pred a po ňom.
To súvisí s kontinuálnym rastom online predaja: počas sezóny 2024 vzrástol globálny online obrat o približne päť percent na viac ako 74 miliárd dolárov, pričom v USA sa zvýšil dokonca o viac ako desať percent na 10,8 miliardy dolárov. Podľa Kepler Analytics priniesol týždeň Black Friday v roku 2023 až o 93 percent vyšší predaj než bežný týždeň, čo ukazuje, aký silný spotrebiteľský impulz dokáže toto obdobie vyvolať.
Pre finančné trhy sú tieto čísla kľúčové, pretože Black Friday funguje ako barometer dôvery spotrebiteľov. Silné výsledky okamžite zvyšujú očakávania pre zisky vo štvrtom kvartáli najmä v maloobchodných a technologických firmách. Dáta z minulého roka, keď podľa Mastercard SpendingPulse celkový maloobchodný predaj rástol o 3,5 percenta a online predaj o 14,6 percenta, naznačujú, kde sa nachádza hlavný motor rastu – v digitálnom obchode.
Výhľad na rok 2025 zostáva optimistický. Analytici Bain & Company predpokladajú, že víkend od Black Friday po Cyber Monday v USA môže tvoriť až deväť percent celkových sviatočných maloobchodných výdavkov, pričom sa očakáva približne 11-percentný rast predaja. Online obrat počas Black Friday 2025 by sa mohol v USA priblížiť k úrovni 12 miliárd dolárov. Globálne by mohli výdavky v e-commerce počas posledného novembrového týždňa vzrásť o osem percent po zohľadnení inflácie, teda na približne 80 miliárd dolárov oproti 74,4 miliardy v roku 2024.
Z hľadiska investorov ide o obdobie, v ktorom tradične dominujú veľké e-commerce platformy, ktoré za poslednú dekádu dokázali konzistentne prekonávať index S&P 500 pred aj po Black Friday. Ak sa história zopakuje, opäť by mohli byť medzi víťazmi sezóny Amazon, Shopify, Allegro či Zalando. K úspechu im pomáha nielen dopyt po darčekoch a sezónnych produktoch, ale aj rastúca závislosť spotrebiteľov od digitálnych nákupných ekosystémov.
Maloobchodné akcie navyše ťažia zo silného sezónneho efektu. Za posledné dve dekády prekonávali hlavný akciový index najmä počas 17 dní pred Black Friday, pričom synergicky profitovali aj z celého sviatočného kvartálu. Tradiční predajcovia, ako Macy’s či Tapestry Inc., rozkladajú prínosy sezóny na dlhšie obdobie, hoci samotný Black Friday zostáva symbolickým a ekonomickým míľnikom.
Výkonnosť po Black Friday zvykne pretrvávať ešte približne tri týždne, aj keď postupne slabne. Investorov však práve od začiatku novembra sprevádza najvýhodnejšie sezónne okno pre maloobchodné a e-commerce akcie, podporené nielen efektom „Santa Rally“, ale najmä intenzívnou predvianočnou spotrebou. Ako pripomína Bajzík, ide o obdobie, keď e-commerce prosperuje bez ohľadu na to, ako sa mení správanie zákazníkov.
