|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 19.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alžbeta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. novembra 2025
Osemnásty ročník ocenenia Biela vrana spoznal svojich laureátov a laureátky
Osemnásty ročník ocenenia Biela vrana spoznal svojich laureátov a laureátky. Ako informovali organizátori ocenenia, trom inšpiratívnym príbehom slávnostne odovzdali ocenenia Biela ...
Zdieľať
18.11.2025 (SITA.sk) - Osemnásty ročník ocenenia Biela vrana spoznal svojich laureátov a laureátky. Ako informovali organizátori ocenenia, trom inšpiratívnym príbehom slávnostne odovzdali ocenenia Biela vrana za občiansku odvahu a obhajobu verejného dobra.
„Všetky príbehy spája veľká aktuálnosť a hodnotové odkazy pre súčasné výzvy, ktorým čelíme. V čase, keď sa tieto piliere stali predmetom sústredeného politického oslabovania, vnímame činy a príbehy laureátov pre spoločnosť ako životne dôležité," uviedli. Členka Rady Bielej vrany Zuzana Wienk poukázala, že každý z tohtoročných ocenených učinil ťažké osobné rozhodnutia, či prejavil veľké odhodlanie pri obrane pilierov demokracie. „Považujeme tieto príbehy a prístupy za veľmi inšpiratívne,“ dodala.
Prvými laureátkami sa stali symbolické zástupkyne vedenia a zamestnancov Slovenskej národnej galérie (SNG) a občiansko-kultúrnych zoskupení Otvorená kultúra, Umenie nebude ticho a Slobodná národná galéria. Ide o Bohdanu Hromádkovú, Kláru Hudákovú a Veroniku Němcovú, ocenené boli za záchranu a obranu odbornosti, inštitucionálnej slobody a integrity SNG, jednej z najvýznamnejších kultúrnych erbových inštitúcií na Slovensku, po tom, ako bola z politických dôvodov z postu riaditeľky galérie odvolaná Alexandra Kusá.
„Dlhodobé aktivity týchto zoskupení a kampaň za záchranu SNG patrili svojou schopnosťou spolupracovať so širokou verejnosťou a spájať rôznych aktérov k vzácnym príkladom ochrany našich inštitúcií. Zamestnanci a vedenie SNG navyše našli odvahu prijať ťažké osobné rozhodnutia, ktoré ich radia k výnimočným príkladom kolektívneho postupu a odhodlania obhajovať verejný záujem,“ uviedol člen Rady Bielej vrany Július Barczi.
Za svoj dlhodobý prínos bol ocenený psychológ Anton Heretik. Výnimočná osobnosť slovenskej psychológie dlhodobo formuje verejné vnímanie významu duševného zdravia pre kvalitu života jednotlivca aj celej spoločnosti. Okrem výnimočného odborného vplyvu na verejný diskurz bol Heretik ocenený aj za svoje trvalé občianske angažovanie a odvahu vstupovať do verejnej diskusie dôležitým odborným, vecným a hodnotovo ukotveným hlasom v kľúčových momentoch slovenskej histórie, zachovávajúc pri tom profesionálnu etiku.
„Najmä v časoch, keď spoločnosť čelí dezinformáciám, oslabovaniu demokracie a destabilizácii pod vplyvom niektorých politických lídrov považujeme za mimoriadne dôležité, aby do verejnej diskusie vstupovali presné odborné hlasy, ktoré dokážu vecne a odborne pomenovať kľúčové problémy a východiská z nich, ale aj osobnú zodpovednosť lídrov za stav celej spoločnosti,“ vyjadril sa člen Rady Bielej vrany Martin Bútora.
Bielu vranu za celoživotný prínos získal 101-ročný Otto Šimko. Ocenený bol za vytrvalú odvahu pri obrane hodnôt slobody a demokracie. Už v mladosti sa so zbraňou v ruke počas SNP postavil proti nacizmu, bol kritikom komunistického režimu, ktorý ho považoval za nepriateľskú osobu a pripravil ho o prácu.
„Osud krajiny a sveta, v ktorom žije, mu nie je ľahostajný ani v jeho 101 rokoch. V rámci svojich možností sa zapája do verejnej diskusie a podporuje napadnutú Ukrajinu. Stal sa jednou z tvárí verejnej zbierky na zakúpenie munície pre nášho okupovaného suseda," uviedli organizátori ocenenia. Ako ozrejmil člen Rady Bielej vrany Daniel Pastirčák, máloktorý život je tak ťažko skúšaný historickými výzvami a málokto tak konzistentne bráni hodnoty slobody a demokracie. Tým sa podľa jeho slov Šimko stáva v súčasnosti veľmi inšpiratívnym, najmä svojím odkazom, že všetky režimy sú dočasné.
Ocenené osobnosti pre rok 2025 vybrala Rada Bielej vrany, tvorená novinárom Tomášom Němečkom, herečkou Táňou Pauhofovou, kazateľom Cirkvi Bratskej Danielom Pastirčákom, právničkou a zástupkyňou Via Iuris Evou Kováčechovou, teoretikom a historikom umenia Júliusom Barczim, publicistom, diplomatom a sociológom Martinom Bútorom a riaditeľkou združenia Bystriny Zuzanou Wienk. Rada hodnotila nominácie predložené organizátorom ocenenia.
Je ním občianske združenie Bystriny, ktoré ho prevzalo od zakladateľov, Aliancie Fair-play a Via Iuris. Tí Bielu vranu založili v roku 2008 a udeľovali ju 11 rokov. Bystriny sú iniciatívou, ktorá sa začiatkom roka 2019 oddelila od Aliancie Fair-play, sústreďujú sa na ocenenie Biela vrana a posilňovanie či prepájanie občianskych iniciatív po Slovensku.
Biela vrana oceňuje spoločensky prínosné a odvážne občianske činy, udeľovaná býva ako poďakovanie vzácnym ľuďom, ktorí sú ochotní brániť pravdu a spravodlivosť, konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt či princípov, a pri tom mohli podstúpiť riziko, rôzne príkoria, či zažiť odsúdenie. Každoročne udeľujú organizátori aj ocenenie Biela vrana za dlhodobý prínos tým, ktorí dlhodobo presadzujú verejnoprospešné riešenia, neraz na úkor seba či proti hlavnému prúdu spoločnosti.
Zdroj: SITA.sk - Osemnásty ročník ocenenia Biela vrana spoznal svojich laureátov a laureátky © SITA Všetky práva vyhradené.
„Všetky príbehy spája veľká aktuálnosť a hodnotové odkazy pre súčasné výzvy, ktorým čelíme. V čase, keď sa tieto piliere stali predmetom sústredeného politického oslabovania, vnímame činy a príbehy laureátov pre spoločnosť ako životne dôležité," uviedli. Členka Rady Bielej vrany Zuzana Wienk poukázala, že každý z tohtoročných ocenených učinil ťažké osobné rozhodnutia, či prejavil veľké odhodlanie pri obrane pilierov demokracie. „Považujeme tieto príbehy a prístupy za veľmi inšpiratívne,“ dodala.
Prvé laureátky
Prvými laureátkami sa stali symbolické zástupkyne vedenia a zamestnancov Slovenskej národnej galérie (SNG) a občiansko-kultúrnych zoskupení Otvorená kultúra, Umenie nebude ticho a Slobodná národná galéria. Ide o Bohdanu Hromádkovú, Kláru Hudákovú a Veroniku Němcovú, ocenené boli za záchranu a obranu odbornosti, inštitucionálnej slobody a integrity SNG, jednej z najvýznamnejších kultúrnych erbových inštitúcií na Slovensku, po tom, ako bola z politických dôvodov z postu riaditeľky galérie odvolaná Alexandra Kusá.
„Dlhodobé aktivity týchto zoskupení a kampaň za záchranu SNG patrili svojou schopnosťou spolupracovať so širokou verejnosťou a spájať rôznych aktérov k vzácnym príkladom ochrany našich inštitúcií. Zamestnanci a vedenie SNG navyše našli odvahu prijať ťažké osobné rozhodnutia, ktoré ich radia k výnimočným príkladom kolektívneho postupu a odhodlania obhajovať verejný záujem,“ uviedol člen Rady Bielej vrany Július Barczi.
Výnimočná osobnosť
Za svoj dlhodobý prínos bol ocenený psychológ Anton Heretik. Výnimočná osobnosť slovenskej psychológie dlhodobo formuje verejné vnímanie významu duševného zdravia pre kvalitu života jednotlivca aj celej spoločnosti. Okrem výnimočného odborného vplyvu na verejný diskurz bol Heretik ocenený aj za svoje trvalé občianske angažovanie a odvahu vstupovať do verejnej diskusie dôležitým odborným, vecným a hodnotovo ukotveným hlasom v kľúčových momentoch slovenskej histórie, zachovávajúc pri tom profesionálnu etiku.
„Najmä v časoch, keď spoločnosť čelí dezinformáciám, oslabovaniu demokracie a destabilizácii pod vplyvom niektorých politických lídrov považujeme za mimoriadne dôležité, aby do verejnej diskusie vstupovali presné odborné hlasy, ktoré dokážu vecne a odborne pomenovať kľúčové problémy a východiská z nich, ale aj osobnú zodpovednosť lídrov za stav celej spoločnosti,“ vyjadril sa člen Rady Bielej vrany Martin Bútora.
Celoživotný prínos
Bielu vranu za celoživotný prínos získal 101-ročný Otto Šimko. Ocenený bol za vytrvalú odvahu pri obrane hodnôt slobody a demokracie. Už v mladosti sa so zbraňou v ruke počas SNP postavil proti nacizmu, bol kritikom komunistického režimu, ktorý ho považoval za nepriateľskú osobu a pripravil ho o prácu.
„Osud krajiny a sveta, v ktorom žije, mu nie je ľahostajný ani v jeho 101 rokoch. V rámci svojich možností sa zapája do verejnej diskusie a podporuje napadnutú Ukrajinu. Stal sa jednou z tvárí verejnej zbierky na zakúpenie munície pre nášho okupovaného suseda," uviedli organizátori ocenenia. Ako ozrejmil člen Rady Bielej vrany Daniel Pastirčák, máloktorý život je tak ťažko skúšaný historickými výzvami a málokto tak konzistentne bráni hodnoty slobody a demokracie. Tým sa podľa jeho slov Šimko stáva v súčasnosti veľmi inšpiratívnym, najmä svojím odkazom, že všetky režimy sú dočasné.
Ocenené osobnosti
Ocenené osobnosti pre rok 2025 vybrala Rada Bielej vrany, tvorená novinárom Tomášom Němečkom, herečkou Táňou Pauhofovou, kazateľom Cirkvi Bratskej Danielom Pastirčákom, právničkou a zástupkyňou Via Iuris Evou Kováčechovou, teoretikom a historikom umenia Júliusom Barczim, publicistom, diplomatom a sociológom Martinom Bútorom a riaditeľkou združenia Bystriny Zuzanou Wienk. Rada hodnotila nominácie predložené organizátorom ocenenia.
Je ním občianske združenie Bystriny, ktoré ho prevzalo od zakladateľov, Aliancie Fair-play a Via Iuris. Tí Bielu vranu založili v roku 2008 a udeľovali ju 11 rokov. Bystriny sú iniciatívou, ktorá sa začiatkom roka 2019 oddelila od Aliancie Fair-play, sústreďujú sa na ocenenie Biela vrana a posilňovanie či prepájanie občianskych iniciatív po Slovensku.
Biela vrana oceňuje spoločensky prínosné a odvážne občianske činy, udeľovaná býva ako poďakovanie vzácnym ľuďom, ktorí sú ochotní brániť pravdu a spravodlivosť, konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt či princípov, a pri tom mohli podstúpiť riziko, rôzne príkoria, či zažiť odsúdenie. Každoročne udeľujú organizátori aj ocenenie Biela vrana za dlhodobý prínos tým, ktorí dlhodobo presadzujú verejnoprospešné riešenia, neraz na úkor seba či proti hlavnému prúdu spoločnosti.
Zdroj: SITA.sk - Osemnásty ročník ocenenia Biela vrana spoznal svojich laureátov a laureátky © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Košickú Hlavnú ulicu zdobí vianočný stromček, jedľa biela pricestovala do metropoly východu z Kysaku – VIDEO, FOTO
Košickú Hlavnú ulicu zdobí vianočný stromček, jedľa biela pricestovala do metropoly východu z Kysaku – VIDEO, FOTO