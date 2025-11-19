|
Streda 19.11.2025
Meniny má Alžbeta
19. novembra 2025
Slováci čoraz častejšie trávia Vianoce a Silvestra pri mori, najväčší záujem je o Egypt, Emiráty a Karibik
Vianoce a Silvester na pláži sa pre mnohých Slovákov stávajú príťažlivou alternatívou k tradičnému sviatočnému režimu. Podľa údajov cestovnej agentúry Invia až ...
Zdieľať
Najvyhľadávanejšie destinácie zahŕňajú Egypt, Spojené arabské emiráty a Dominikánsku republiku. Tieto tri krajiny spolu tvoria 60 percent všetkých sviatočných objednávok. Až 56 percent cestujúcich počas tohto obdobia tvoria páry, ktoré hľadajú pokoj a súkromie mimo predvianočného zhonu. Kanárske ostrovy ponúkajú v decembri teploty nad 22 stupňov Celzia a sviatočnú atmosféru v španielskom štýle.
Tradičný betlehem
Vianoce sa tu slávia s tradičnými betlehemami, z ktorých najznámejší je pieskový Belén de Arena na pláži Las Canteras v Las Palmas. Darčeky na ostrovoch nenosí Ježiško, ale priplávajú Traja králi – až 6. januára. Let z Bratislavy trvá približne päť hodín.
Spojené arabské emiráty, najmä Dubaj a Abú Zabí, ponúkajú luxusné prostredie s výzdobou, ktorá nezaostáva za európskymi veľkomestami. Vianočné trhy v Dubai Mall, tematické podujatia v Madinat Jumeirah a silvestrovský ohňostroj pri Burj Khalifa patria medzi najväčšie lákadlá. Doba letu je približne šesť hodín, s priamymi spojmi z Bratislavy a Viedne.
Egypt ponúka sviatočnú atmosféru najmä vďaka európskym turistom. Letoviská ako Hurghada či Sharm El Sheikh zdobia ozdobené palmy a hotely organizujú štedrovečerné programy 24. decembra. Miestni kresťania – Koptovia – slávia Vianoce 7. januára, čo umožňuje zažiť sviatky dvakrát. Let z Bratislavy trvá približne tri a pol hodiny.
Omán, Dominikánska republika či Zanzibar
Omán láka cestujúcich, ktorí preferujú pokojnejšiu dovolenku. Miestne rezorty ponúkajú vianočné dekorácie, tematické večere a silvestrovské oslavy pod holým nebom. Počasie s teplotami okolo 28 stupňov Celzia dopĺňa orientálna pohostinnosť a kultúrne zážitky. Let trvá približne štyri a pol hodiny.
Dominikánska republika ponúka tropické Vianoce s teplotami nad 30 stupňov, rumom a salsou. Hotely pripravujú tematické bufety a silvestrovské večierky na pláži. Tradičná sviatočná kuchyňa zahŕňa pečené bravčové, ryžu s fazuľou či dezert majarete. Priame lety sú k dispozícii z Bratislavy aj Viedne a trvajú približne desať hodín.
Zanzibar ponúka tropickú pohodu s miestnou vianočnou atmosférou. Obyvatelia trávia sviatočné dni na pláži či pri spoločnom stolovaní. Nechýba vôňa korenín, typická pre tento región, ani sviatočné jedlá ako pilau so škoricou a kokosovým mliekom. Let trvá približne desať hodín. Podľa štatistík Invia tvorí len tri percentá sviatočných objednávok dovolenky na horách alebo city breaky. Najviac cestujúcich počas sviatkov pochádza z Bratislavského (21 %), Trnavského (19 %) a Nitrianskeho kraja (11 %).
