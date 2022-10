E-commerce. To je šanca pre váš biznis!

Spoznajte potenciálneho zákazníka a aktuálne trendy

Na DHL E-commerce Academy nesmiete chýbať

18.10.2022 (Webnoviny.sk) -Žalostne veľa podnikateľov bolo počas posledných mesiacov prinútených ukončiť svoje podnikanie. Zatvárali sa kamenné obchody, pretože náklady na ich prevádzku náramne prevyšovali zisk. No našlo sa aj. V období, keď bolo zakázané vychádzať z domu a vytvárať sociálne väzby, sme si veľa vecí dokázali na internete vybaviť online. Či išlo o úradné doklady, štúdium, prácu alebo nákupy, zrazu sa nám stal online svet oveľa bližším.Užívali sme si pohodlie a bezpečie domova. A trochu sme spohodlneli. Zistili sme, že. Nemusíme stáť v rade, ťahať sa domov s ťažkými nákupmi. Samozrejme, aby bola naša spokojnosť stopercentná, musí aj daný web, s ktorým pracujeme, zodpovedať našim požiadavkám.Oceňujeme efektnú grafiku, prehľadnosť, rýchle doručenie a dobrú komunikáciu s predajcom či kýmkoľvek na tej druhej strane. Čo všetko ešte zabezpečiť, aby to v online svete fungovalo dokonale? Ako vyťažiť z e-commerce čo najviac , aby sa k nám zákazníci či klienti pravidelne a radi vracali?v tom má jasno, ale tajomstvo úspechu si nenecháva len pre seba. Prostredníctvom marketingových špecialistov sa chce podeliť o svoje skúsenosti a hlavné piliere úspechu, a čo je hlavné, úplne zadarmo!. Na jednotlivých workshopoch zistíte, ako zefektívniť reklamu na Googli i sociálnych sieťach, ako sa presadiť na zahraničnom trhu, alebo ako by mala vyzerať úprava textov na webe. Vďaka šikovným marketingovým tipom budete môcťDnes si nestačí len založiť e-shop. Svet e-commerce je spleťou kvalitnej online reklamy, automatizovaných e-shopov, profesionálnych doručovacích služieb nielen v rámci našej krajiny, možností jednoducho sledovať stav objednávky či celý proces doručovania zásielky. Nastala zlatá éra e-commerce. Dnes si už môže dovoliť vlastný e-shop a marketingové služby každý,. Inšpirujte sa na DHL E-commerce Academy, nájdite si spoľahlivých partnerov, ktorí vám pomôžu s dolaďovaním e-shopu, online reklamou a doručovaním tovaru, a potom je úspech za rohom. Šťastie praje pripraveným.