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24. júla 2026
E-shopy čaká veľká zmena, v EÚ čoskoro začne platiť nové nariadenie o balení tovaru
Najväčší dopad budú pociťovať stredne veľké e-shopy. V celej Európskej únii začne od 12. augusta platiť ...
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24.7.2026 (SITA.sk) - Najväčší dopad budú pociťovať stredne veľké e-shopy.
V celej Európskej únii začne od 12. augusta platiť nové nariadenie o obaloch a odpade z obalov (PPWR), ktoré prinesie zásadné zmeny v balení tovaru pre internetové obchody. Kľúčové povinnosti však začnú platiť až v roku 2030, pričom e-shopy majú štyri roky na prípravu.
Hlavnou novinkou bude povinnosť minimalizovať objem obalov, pričom od roku 2030 nebude môcť prázdny priestor v zásielkach presiahnuť 50 % vnútorného objemu obalu vrátane výplňového materiálu ako bublinkovej fólie či papierových výplní. To znamená, že nebude možné používať veľké krabice pre malé produkty s množstvom výplne.
Cieľom legislatívy je prispôsobiť obal konkrétnemu produktu a zefektívniť balenie, čo vedie nielen k nižšej spotrebe materiálov, ale aj lepšej logistike a nižším nákladom na dopravu. Podľa Michala Benatzkeho zo spoločnosti Upgates toto znamená zmenu celého procesu od výberu krabíc až po skladové procesy a logistiku. E-shopy budú musieť rozšíriť portfólio obalov, presne evidovať rozmery produktov a zaviesť systémy na odporúčanie optimálnych obalov pre objednávky.
Od augusta 2026 už bude potrebné disponovať technickou dokumentáciou preukazujúcou súlad obalov s legislatívou. Najväčší dopad budú pociťovať stredne veľké e-shopy, ktoré často nemajú rozpočty na automatizáciu baliacich liniek, ale zároveň ich objednávky presahujú možnosti individuálneho ručného balenia. Tieto firmy budú musieť investovať do skladových systémov a väčšieho počtu obalových typov.
Podľa Benatzkeho sa na zmenu treba pripraviť v predstihu, pretože obalové materiály, procesy a softvér sa nemenia zo dňa na deň a oneskorená príprava môže byť problematická. Napriek nevyhnutným investíciám môže nová legislatíva priniesť úspory vďaka menšiemu objemu obalov, ktoré šetria skladovací priestor a znižujú náklady na dopravu. Zmeny nie sú len ďalšou byrokraciou, ale príležitosťou na modernizáciu logistiky a získanie konkurenčnej výhody.
Zdroj: SITA.sk - E-shopy čaká veľká zmena, v EÚ čoskoro začne platiť nové nariadenie o balení tovaru © SITA Všetky práva vyhradené.
V celej Európskej únii začne od 12. augusta platiť nové nariadenie o obaloch a odpade z obalov (PPWR), ktoré prinesie zásadné zmeny v balení tovaru pre internetové obchody. Kľúčové povinnosti však začnú platiť až v roku 2030, pričom e-shopy majú štyri roky na prípravu.
Zefektívnenie balenia
Hlavnou novinkou bude povinnosť minimalizovať objem obalov, pričom od roku 2030 nebude môcť prázdny priestor v zásielkach presiahnuť 50 % vnútorného objemu obalu vrátane výplňového materiálu ako bublinkovej fólie či papierových výplní. To znamená, že nebude možné používať veľké krabice pre malé produkty s množstvom výplne.
Cieľom legislatívy je prispôsobiť obal konkrétnemu produktu a zefektívniť balenie, čo vedie nielen k nižšej spotrebe materiálov, ale aj lepšej logistike a nižším nákladom na dopravu. Podľa Michala Benatzkeho zo spoločnosti Upgates toto znamená zmenu celého procesu od výberu krabíc až po skladové procesy a logistiku. E-shopy budú musieť rozšíriť portfólio obalov, presne evidovať rozmery produktov a zaviesť systémy na odporúčanie optimálnych obalov pre objednávky.
Príprava v predstihu
Od augusta 2026 už bude potrebné disponovať technickou dokumentáciou preukazujúcou súlad obalov s legislatívou. Najväčší dopad budú pociťovať stredne veľké e-shopy, ktoré často nemajú rozpočty na automatizáciu baliacich liniek, ale zároveň ich objednávky presahujú možnosti individuálneho ručného balenia. Tieto firmy budú musieť investovať do skladových systémov a väčšieho počtu obalových typov.
Podľa Benatzkeho sa na zmenu treba pripraviť v predstihu, pretože obalové materiály, procesy a softvér sa nemenia zo dňa na deň a oneskorená príprava môže byť problematická. Napriek nevyhnutným investíciám môže nová legislatíva priniesť úspory vďaka menšiemu objemu obalov, ktoré šetria skladovací priestor a znižujú náklady na dopravu. Zmeny nie sú len ďalšou byrokraciou, ale príležitosťou na modernizáciu logistiky a získanie konkurenčnej výhody.
Zdroj: SITA.sk - E-shopy čaká veľká zmena, v EÚ čoskoro začne platiť nové nariadenie o balení tovaru © SITA Všetky práva vyhradené.
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