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24. júla 2026

Ukrajinské drony zasiahli sklad pri Petrohrade, po útoku vypukol požiar


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Ukrajinský prezident útoky dronmi Vojna na Ukrajine

Terčom útoku boli podľa ruských médií sklady internetového predajcu Wildberries. Kyjev tvrdí, že firma skladuje komponenty pre vojenskú techniku. Ukrajinské bezpilotné lietadlá zasiahli v noci na ...



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gettyimages 2176971000 2 676x451 24.7.2026 (SITA.sk) - Terčom útoku boli podľa ruských médií sklady internetového predajcu Wildberries. Kyjev tvrdí, že firma skladuje komponenty pre vojenskú techniku.


Ukrajinské bezpilotné lietadlá zasiahli v noci na piatok skladový areál pri Petrohrade, kde následne vypukol požiar. Nad mestom sa podľa miestnych predstaviteľov vznášal hustý sivý dym.

Gubernátor Petrohradu Alexandr Beglov na sociálnej sieti oznámil, že mesto sa stalo terčom útoku bezpilotných lietadiel „vojenského určenia“, pričom zásah poškodil objekty civilnej infraštruktúry. Podľa neho pokračujú práce na odstraňovaní následkov.

Intenzívne útoky


Ruské médiá informovali, že cieľom útoku boli sklady ruského internetového predajcu Wildberries. Spoločnosť potvrdila, že dve jej skladové prevádzky v Petrohrade dočasne prerušili činnosť, ďalšie podrobnosti však nezverejnila.

Kyjev v posledných týždňoch zintenzívnil útoky dronmi s dlhým doletom na energetické, vojenské a logistické objekty hlboko na ruskom území vrátane Petrohradu.

V uplynulých dňoch zasiahol aj ďalšie sklady spoločnosti Wildberries vrátane tých, ktoré obsluhujú Moskvu.

Sankcie dlhého dosahu


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že firma skladuje a prepravuje komponenty pre vojenskú techniku, na ktorú sa vzťahujú medzinárodné sankcie.

Kyjev svoju kampaň označuje za „sankcie s dlhým dosahom“ a prezentuje ju ako odvetu za takmer každodenné ruské raketové a dronové útoky na ukrajinské mestá.

Podľa ukrajinských predstaviteľov tieto operácie prispeli k celoštátnemu nedostatku palív v Rusku a oslabili finančné zdroje Moskvy na vedenie vojny.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




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Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské drony zasiahli sklad pri Petrohrade, po útoku vypukol požiar © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Ukrajinský prezident útoky dronmi Vojna na Ukrajine
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