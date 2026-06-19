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19. júna 2026
Ebola v Konžskej demokratickej republike sa rýchlo šíri, varuje WHO
Ohnisko nákazy sa rozšírilo do troch provincií, zdravotníci sa snažia zvládnuť rýchlo sa zhoršujúcu situáciu.
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Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok varovala pred rýchlym šírením epidémie eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR), kde počet potvrdených obetí dosiahol už 232.
Od vyhlásenia epidémie 15. mája evidujú úrady 896 potvrdených prípadov nákazy vrátane 21 nových za posledných 24 hodín.
Situácia je vážna
Ochorenie spôsobuje vzácny kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje vakcína.
„Epidémia zostáva vážna a vyvíja sa veľmi rýchlo,“ uviedla šéfka mimoriadnych operácií WHO pre Afriku Marie-Roseline Belizaireová.
Viac ako 90 percent prípadov bolo zaznamenaných v provincii Ituri na severovýchode krajiny, ktorú dlhodobo sužujú ozbrojené konflikty. Nákaza sa však rozšírila aj do provincií Severné Kivu a Južné Kivu.
Zvyšujú kapacity
WHO zároveň upozornila, že kapacity na zvládanie epidémie sa postupne zvyšujú. Počet lôžok pre pacientov s ebolou vzrástol z nuly na viac ako 500 a zdravotníci sú schopní vykonávať vyše 2 000 testov denne.
Sledovacie tímy aktuálne monitorujú približne 75 percent kontaktov nakazených osôb, pričom na zastavenie šírenia nákazy je podľa WHO potrebné dosiahnuť úroveň najmenej 95 percent.
Nákaza zasiahla aj susednú Ugandu, kde evidujú 19 prípadov a dve úmrtia. Posledných 12 dní však krajina nezaznamenala žiadny nový prípad.
Zdroj: SITA.sk - Ebola v Konžskej demokratickej republike sa rýchlo šíri, varuje WHO © SITA Všetky práva vyhradené.
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