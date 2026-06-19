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19. júna 2026
Top foto dňa (19. jún 2026): Festival dračích lodí, extrémne horúčavy, samit EÚ a Slovensko-nemecké fórum
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (19. jún 2026): Festival dračích lodí v Hongkongu, extrémne horúčavy v Indii, samit EÚ v Bruseli, Slovensko-nemecké fórum o budúcnosti a majstrovstvá sveta v skateboardingu v ...
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19.6.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (19. jún 2026): Festival dračích lodí v Hongkongu, extrémne horúčavy v Indii, samit EÚ v Bruseli, Slovensko-nemecké fórum o budúcnosti a majstrovstvá sveta v skateboardingu v Taliansku.
[photo id="2439444" /]
Top foto dňa (19. jún 2026): Festival dračích lodí v Hongkongu, extrémne horúčavy v Indii, samit EÚ v Bruseli, Slovensko-nemecké fórum o budúcnosti a majstrovstvá sveta v skateboardingu v Taliansku.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (19. jún 2026): Festival dračích lodí, extrémne horúčavy, samit EÚ a Slovensko-nemecké fórum © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2439444" /]
Top foto dňa (19. jún 2026): Festival dračích lodí v Hongkongu, extrémne horúčavy v Indii, samit EÚ v Bruseli, Slovensko-nemecké fórum o budúcnosti a majstrovstvá sveta v skateboardingu v Taliansku.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/top-foto-dna-19-jun-2026/">Top foto dňa (19. jún 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (19. jún 2026): Festival dračích lodí, extrémne horúčavy, samit EÚ a Slovensko-nemecké fórum © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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