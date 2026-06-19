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19. júna 2026
Francúzska polícia zadržala neďaleko továrne na drony muža podozrivého zo špionáže pre Rusko
Vyšetrovatelia tvrdia, že priemyselné informácie odovzdával ruskému kontaktu, preverujú aj možnú súvislosť s útokom na továreň. Francúzske úrady obvinili ...
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Francúzske úrady obvinili 48-ročného muža bieloruského pôvodu zo špionáže pre Rusko po tom, ako ho začiatkom júna zadržali pri natáčaní prototypu bezpilotného lietadla vyrábaného pre francúzske a ukrajinské ozbrojené sily.
Parížska prokuratúra v piatok uviedla, že podozrivého zatkli 3. júna. Vyšetrovanie vedené francúzskou kontrarozviedkou podľa nej ukázalo, že muž údajne poslal videozáznam svojmu kontaktu v Rusku.
Až 15 rokov
Prokuratúra muža obvinila z odovzdávania informácií cudzej mocnosti a zo spolčenia na páchanie trestnej činnosti. Za prvý z uvedených skutkov mu v prípade odsúdenia hrozí trest odňatia slobody až na 15 rokov.
Podľa zdroja oboznámeného s prípadom muž, ktorý žije v Španielsku, sledoval aktivity spoločnosti Delair pri meste Toulouse na juhozápade Francúzska. Firma vyrába bezpilotné lietadlá využívané francúzskou armádou a dodávané aj Ukrajine.
Útok zápalnými fľašami
Vyšetrovatelia zároveň preverujú možnú súvislosť s incidentom, ku ktorému došlo deň pred zadržaním podozrivého.
Na rovnakú továreň vtedy neznámi páchatelia zaútočili Molotovovými koktailmi. Zápalné fľaše však neexplodovali a nespôsobili škody. Francúzske úrady zatiaľ neuviedli, či medzi oboma udalosťami existuje priame prepojenie.
Zdroj: SITA.sk - Francúzska polícia zadržala neďaleko továrne na drony muža podozrivého zo špionáže pre Rusko © SITA Všetky práva vyhradené.
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