Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 19.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alfréd
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

19. júna 2026

Francúzska polícia zadržala neďaleko továrne na drony muža podozrivého zo špionáže pre Rusko


Tagy: Francúzska polícia Rusko-ukrajinský konflikt špionáž pre Rusko výroba dronov

Vyšetrovatelia tvrdia, že priemyselné informácie odovzdával ruskému kontaktu, preverujú aj možnú súvislosť s útokom na továreň. Francúzske úrady obvinili ...



Zdieľať
gettyimages 2192720756 1 676x380 19.6.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovatelia tvrdia, že priemyselné informácie odovzdával ruskému kontaktu, preverujú aj možnú súvislosť s útokom na továreň.

Francúzske úrady obvinili 48-ročného muža bieloruského pôvodu zo špionáže pre Rusko po tom, ako ho začiatkom júna zadržali pri natáčaní prototypu bezpilotného lietadla vyrábaného pre francúzske a ukrajinské ozbrojené sily.


Parížska prokuratúra v piatok uviedla, že podozrivého zatkli 3. júna. Vyšetrovanie vedené francúzskou kontrarozviedkou podľa nej ukázalo, že muž údajne poslal videozáznam svojmu kontaktu v Rusku.



Až 15 rokov


Prokuratúra muža obvinila z odovzdávania informácií cudzej mocnosti a zo spolčenia na páchanie trestnej činnosti. Za prvý z uvedených skutkov mu v prípade odsúdenia hrozí trest odňatia slobody až na 15 rokov.


Podľa zdroja oboznámeného s prípadom muž, ktorý žije v Španielsku, sledoval aktivity spoločnosti Delair pri meste Toulouse na juhozápade Francúzska. Firma vyrába bezpilotné lietadlá využívané francúzskou armádou a dodávané aj Ukrajine.



Útok zápalnými fľašami


Vyšetrovatelia zároveň preverujú možnú súvislosť s incidentom, ku ktorému došlo deň pred zadržaním podozrivého.


Na rovnakú továreň vtedy neznámi páchatelia zaútočili Molotovovými koktailmi. Zápalné fľaše však neexplodovali a nespôsobili škody. Francúzske úrady zatiaľ neuviedli, či medzi oboma udalosťami existuje priame prepojenie.




Zdroj: SITA.sk - Francúzska polícia zadržala neďaleko továrne na drony muža podozrivého zo špionáže pre Rusko © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Francúzska polícia Rusko-ukrajinský konflikt špionáž pre Rusko výroba dronov
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ebola v Konžskej demokratickej republike sa rýchlo šíri, varuje WHO
<< predchádzajúci článok
V Bruseli začínajú rokovania o budúcom rozpočte EÚ, kancelár Merz odmieta ďalší rast spoločného dlhu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 