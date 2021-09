ECDC prefarbilo Chorvátsko na červeno, v krajine sa však nachádza viac turistov ako pred pandémiou

Pre mnohé krajiny je Chorvátsko stále bezpečné

Turistická sezóna je úspešná

10.9.2021 (Webnoviny.sk) - Chrovátsko je od štvrtka 9. septembra zaradené z pohľadu pandémie koronavírusu medzi červené krajiny. Rozhodlo o tom E urópske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke.Pri vstupe do krajiny sa okrem plnej zaočkovanosti akceptuje aj preukázanie sa negatívnym výsledkom PCR testu, ktorý nesmie byť starší ako 72 hodín. Akceptuje sa aj negatívny výsledok antigénového testu, ten nesmie byť starší ako 48 hodín. Potvrdenie o očkovaní či testoch musí byť v anglickom či chorvátskom jazyku.Rezort diplomacie upozorňuje, že chorvátske úrady naďalej striktne kontrolujú všetky stanovené podmienky pre vstup do krajiny. Aktuálne podmienky vstupu a tranzitu platia minimálne do stredy 15. septembra, nevylučuje sa ale ich predĺženie.Chorvátska ministerka cestovného ruchu a športu Nikolina Brnjac z tohto dôvodu vyzvala všetkých k dodržiavaniu epidemiologických odporúčaní a očkovaniu, aby chránili seba aj iných v krajine. Chorvátske turistické združenie (CHTZ) o tom informovalo v piatok v tlačovej správe."Priaznivá epidemiologická situácia je predpokladom pre organizovanie spoločenských a ekonomických podujatí. V tejto chvíli je v Chorvátsku stále viac ako pol milióna turistov, čo je viac ako v rovnakom období roku 2019, a to by malo byť podnetom a výzvou pre všetkých, ktorí sa správajú zodpovedne, že cestovný ruch ešte stále môže dosiahnuť výborné výsledky," uviedla ministerka Brnjac.Riaditeľ CHTZ Kristjan Staničić neočakáva, že nová mapa ECDC výrazne ovplyvní toky turistov v krajine."Najmä ak vieme, že pre nás dôležité zdrojové trhy ako Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Česká republika, Slovensko, Holandsko či USA majú svoj vlastný systém monitorovania a publikovania odporúčaní pre cestovanie a podľa nich je Chorvátsko stále bezpečnou destináciou," uviedol šéf CHTZ.Tiež vyzval k dodržiavaniu epidemiologických opatrení a očkovaniu, aby do konca septembra a v októbri dosiahli čo najlepšie výsledky. V Chorvátsku v tomto roku zaznamenali zatiaľ 73 miliónov prenocovaní návštevníkov, čo podľa Staničića potvrdzuje, že "turistická sezóna v krajine je veľmi úspešná".V Chorvátsku je podľa neho aktuálne asi 550-tisíc turistov, zatiaľ čo v rekordnom roku 2019 ich bolo v rovnakom období zhruba 470-tisíc. V celom Chorvátsku s prihliadnutím na cestovanie počas pandémie COVID-19 zriadili ďalších 350 testovacích miest, aby v prípade potreby mohli byť všetci turisti testovaní v dostupných miestach pred návratom domov.Ministerstvo cestovného ruchu a športu tiež zabezpečilo distribúciu viac ako jedného milióna testov za dostupnejšie ceny pre turistov, ktorí strávia tri a viac nocí v komerčnom ubytovaní. Vzhľadom na podmienky prekračovania hraníc a záujmy turistov je navyše očkovanie v Chorvátsku možné aj pre zahraničných občanov.