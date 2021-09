Lipšic nepozná krajinu, kde by mohol generálny prokurátor zrušiť trestné stíhanie cez sporný paragraf

Názor bude tlmočiť ministerstvu

Nebude ničiť dôkazy

Pracujú pod veľkým tlakom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.9.2021 (Webnoviny.sk) - Paragraf 363 Trestného poriadku by sa mal týkať len meritórnych rozhodnutí. Povedal to špeciálny prokurátor Daniel Lipšic pred Ústavnoprávnym výborom Národnej rady SR (NR SR) Ako Lipšic vysvetlil, znamená to, že by sa to týkalo len rozhodnutí, ktoré vytvárajú prekážku „res judicata“, teda uznesení o zastavení trestného stíhania a postúpení vecí. Tam to má podľa Lipšica veľký význam.Tento názor chce tlmočiť aj na stretnutí k zmene daného paragrafu na ministerstve spravodlivosti v pondelok 13. septembra.„Ja nepoznám krajinu v Európskej únii a priznám sa, že aj mimo nej, ktorá by mala takto koncipované oprávnenie generálneho prokurátora v rámci mimoriadnych opravných prostriedkov,“ dodal Lipšic. Paragraf 363 Trestného poriadku umožňuje generálnemu prokurátorovi zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak ním bol porušený zákon.Poslanci sa špeciálneho prokurátora pýtali aj na nahrávku Gorila. Nadácia Zastavme korupciu 6. septembra informovala, že nová vyšetrovateľka kauzy Gorila bude zrejme musieť USB kľúč s nahrávkou zničiť.„Žiadosti obvineného o zničenie stopy ako súčasti spisu Gorila sú opodstatnené,“ skonštatoval totiž generálny prokurátor Maroš Žilinka v rozhodnutí, ktorým zrušil obvinenie finančníka Jaroslava Haščáka . „Vyšetrovateľ si počne tak, že je viazaný Trestným poriadkom a zákonom, judikatúrou a záväznými pokynmi dozorového prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry,“ odpovedal stručne Lipšic s tým, že špeciálna prokuratúra nie je pripravená ničiť žiadne dôkazy.Špeciálny prokurátor pred poslancami výboru predstavil aj správu špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry.„Rozsah tých vecí, ktoré v súčasnosti dozorujeme a pojednávame je nepredstaviteľný. To sú desiatky, niekedy stovky zväzkov spisového materiálu. Preto pracujeme pod veľkým tlakom,“ skonštatoval k téme Lipšic.Členovia výboru odporučili Národnej rade SR vziať správu na vedomie.