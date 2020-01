Video: Spoko z kapely Smola a Hrušky to cíti rovnako ako Mirka Miškechová

Hudobníčka má na svojom konte dva albumy - Schizofrenik Optimista a najnovší album My name is Mirka not Miška. Je držiteľkou ocenenia Zlatá autorská porta a aktuálne pôsobí aj ako hudobný hosť v Stand Up Comedy show či Sit Down Ladies Comedy. Mirka sa stala známejšou vďaka spoluautorstvu a hosťovaniu v skladbe Cudzinka v tvojej zemi od Xindla X, ktorá sa stala hitom na oboch stranách rieky Moravy a na Youtube má za päť rokov viac ako 28 miliónov prehratí.

„Pamätám si, ako Smola a Hrušky vydali pred 8 rokmi pesničku Honey Honey so Zdenkou Prednou. V tej dobe som už písala pesničky, ale o nijakej kariére sa ešte hovoriť nedalo. Svojou tvorbou som akurát tak pílila uši všetkým kamarátom, čo boli práve po ruke. Veľmi ma tá pesnička chytila za srdce a stále som si ju dookola púšťala za sebou.Vtedy som si zaumienila, že aj ja raz budem mať podobne nádhernú pesničku s touto kapelou. A tak sa aj stalo. Najlepšie na tom je, že celé zariadilo samotné nebo. Keď som Spoka zazrela pred 3 rokmi na koncerte Jarka Nohavicu, prišla som za ním so slovami „Ahoj, honey, honey, ja som Mirka“. On sa na mňa nechápavo pozrel, na čo som začala spievať celý text Honey Honey, si fešák ostrihaný, navoňaný frajer a tak... Spoko sa na to chytil, začali sme spievať spolu a ja som mu nanútila svoje CD, nech si to určite vypočuje! Keď sa mi po 3 rokoch ozval na Instagrame, že hľadá speváčku na spoluprácu, skoro som odpadla od šťastia.“, spomína s úsmevom Mirka Miškechová.

„Prvýkrát sme sa s Mirkou stretli na koncerte Jarka Nohavicu a ona ma privítala slovami: „Ahoj honey, honey, ja som Mirka.“ A pokračovala v spievaní, čo bolo dosť vtipné a hlavne bol to taký dokonalý prvý dojem. Minulý rok, keď som rozmýšľal akú speváčku oslovím na môj pripravovaný pesničkársky album, tak som si spomenul na Mirku, ktorá ma jeden z najvýraznejších hlasov na scéne a hlavne aj píše pesničky, čo mi dosť imponuje. Napísal som jej a Mirka pricestovala ako správny songwriter vlakom do Spišskej Novej Vsi. Sadli sme si do skúšobne a začali sa rozprávať s tým, že jej pustím zopár skladieb aby si vybrala. Ako prvú som pustil Aj ty to tak cítiš, Mirka sa započúvala a vravela, že jej ďalšie ani nemusím púšťať, že to je ten pravý song, z ktorého má zimomriavky. Keďže text ešte nebol úplne hotový, spoločne sme ho ešte v ten deň dokončili. Rovnako rýchlo a bezproblémovo prebehlo aj samotne natáčanie v štúdiu u Martina Migaša, kde sme všetko stihli za jeden deň. Málokedy sa stáva, že všetko tak pekne do seba zapadá.“, hovorí o spolupráci a romantickej balade Spoko Kramár.



Druhý videoklip zo Spokovho sólového projektu sa natáčal v priestoroch unikátnej galérie Tricklandia v Starom Smokovci, na mieste, ktoré spája umenie, jedinečnosť a fantáziu prostredníctvom trick-artu a optických ilúzii. Za výbornou prácou s kamerou a vizuálnymi trikmi klipu stojí dvorný kameraman a fotograf Pavol Varga. Mixáž a zvuk mal na starosti Martin Migaš z nahrávacieho štúdia Perina v Prešove. Okrem Spoka, ktorý nahral väčšinu nástrojov, sa na skladbe hudobne podieľali aj uznávaný hudobník Martin Husovský z Komajoty, ktorý nahral klavír a Matúš Miženko z domovskej Smola a Hrušky, ktorý nahral trúbku. Jozef Spoko Kramár aktuálne pracuje na ďalších skladbách pre svoj sólový projekt, z ktorého plánuje vydať EP na svojej nezávislej značke Spoko Music. Nový singel Aj ty to tak cítiš nájdeš na všetkých streamovacích hudobných službách ako sú – iTunes, Spotify, Deezer a pod.

Oficiálny videoklip Aj ty to tak cítiš:

Spoko so svojou kapelou Smola a Hrušky vyráža na špeciálne akustické tour 2020 spolu so špeciálnym hudobným hosťom, ktorým nie je nik iný ako Mirka Miškechová. Kapela odštartuje svoje turné v unikátnej koncertnej sieni Reduta v Spišskej Novej Vsi, kde si pozvala aj ďalších skvelých muzikantov na klávesy a perkusie, a následne zavíta do klubov s repertoárom svojich najväčších hitov i starých nehraných skladieb v nových akustických aranžmá. Punkoví romantici a ich hudobní hostia odohrajú viac ako 2-hodinový program a ponúknu opäť jedinečný hudobný zážitok pre svojich fanúšikov.



Akustické tour Smola a Hrušky:

20.02.2020 Spišská Nová Ves / Reduta – koncertná sála / začiatok koncertu: 20:00

predpredaj vstupeniek iba v Spišskej Novej Vsi: Mestské kultúrne centrum – Reduta, Kino Mier – Dom kultúry, Turistické informačné centrum

29.02.2020 Púchov / Queens pub / začiatok koncertu: 21:00

06.03.2020 Nitra / Music a cafe / začiatok koncertu: 21:00

07.03.2020 Vrútky / RC Mlyn / začiatok koncertu: 21:00

PREDPREDAJ ONLINE: https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/smola-hrusky-akusticke-tour-2020/ alebo priamo v kluboch na bare.