Zádielska tiesňava spomínala na svetový rekord, repete nebude

Zádielska tiesňava v Národnom parku Slovenský kras. Archívna snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zádiel 29. augusta (TASR) – Pred 22 rokmi sa podarilo unikátne lanové premostenie Zádielskej tiesňavy v Slovenskom krase. Takzvaný veľký traverz s dĺžkou 847,67 metra bol v tom čase najdlhší lanový traverz na svete a zapísali ho aj do Guinnessovej knihy rekordov. Polyamidové lano bolo cez tiesňavu natiahnuté 21. až 25. augusta 1997 a preliezlo ním spolu 44 ľudí. Historickú udalosť pripomenul vo štvrtok spomienkový pochod na miesto udalosti za účasti vtedajšieho hlavného aktéra rekordu Gustáva Stibrányiho." uviedol k výročiu pre TASR Stibrányi. "."Stibrányi je osobnosť slovenskej speleológie, horolezec i špičkový lanový technik. Ako spomína, s vtedajšou akciou bolo spojených mnoho rizík a na pohľad neprekonateľných ťažkostí. Keďže išlo o národnú prírodnú rezerváciu s najvyšším stupňom ochrany, organizátori museli získať výnimku zo zákona, problémom bola aj výroba špeciálneho 900-metrového lana, aké predtým neexistovalo. Rozpočet bol takmer milión vtedajších korún, sponzori sa pritom obávali možného neúspechu. Napokon sa však všetko podarilo a svetový rekord predstavoval prelom v technike dlhých lanových premostení. Veľký traverz vtedy zdolalo 28 Slovákov, deväť Čechov, štyria Maďari, Nemec, Angličan a Rus, medzi nimi boli dve ženy." povedal Stibrányi.Neľahké bolo podľa neho aj presvedčiť vedenie Guinessovej knihy rekordov o zápise a hodnote rekordu. "," doplnil.Pri téme historickej akcie v Zádielskej doline sa vynárajú otázky, či by sa nemohla zopakovať. Stibrányi priznáva, že ho ľudia oslovujú s takýmito návrhmi, on však už nemieni byť v tomto smere aktívny. "," dodáva s úsmevom.