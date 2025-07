Schôdzka Putin – Zelenskyj podľa Ruska do 30 dní očividne nebude

25.7.2025 (SITA.sk) - Je „očividne“ nepravdepodobné, že by sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a Vladimir Putin stretli do 30 dní, vyhlásil v piatok Kremeľ. Toto vyjadrenie prišlo po tom, ako Kyjev navrhol samit hláv štátov Ukrajiny a Ruska pred koncom augusta.„Mierové rokovania môže a musí definitívne ukončiť stretnutie na vysokej úrovni ... Je možné prejsť takýmto zložitým procesom za 30 dní? To je očividne nepravdepodobné,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.Hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov v stredu v Istanbule navrhol uskutočniť schôdzku Zelenského a Putina pred koncom augusta. Takéto načasovanie by sa zhruba zhodovalo s termínom, ktorý stanovil prezident USA Donald Trump na uzavretie mierovej dohody. Ruský vyjednávač Vladimir Medinskij však pravdepodobnosť rýchleho stretnutia bagatelizoval. „Stretnutie musí byť riadne pripravené. Len potom bude mať zmysel,“ citovala Medinského ruská štátna tlačová agentúra TASS.