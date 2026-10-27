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27. októbra 2026
Voľby do Kongresu rozhodnú o Trumpovej moci, v hre je 470 kresiel a rekordných 12 miliárd dolárov
Tagy: voľby v USA
Američania budú 3. novembra rozhodovať o zložení Kongresu aj o vedení desiatok štátov. Demokrati potrebujú získať iba tri kreslá navyše na ovládnutie Snemovne reprezentantov, republikáni sa usilujú udržať ...
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27.10.2026 (SITA.sk) - Američania budú 3. novembra rozhodovať o zložení Kongresu aj o vedení desiatok štátov. Demokrati potrebujú získať iba tri kreslá navyše na ovládnutie Snemovne reprezentantov, republikáni sa usilujú udržať kontrolu nad Washingtonom.
Spojené štáty čakajú v utorok 3. novembra voľby, ktoré zásadne ovplyvnia posledné dva roky prezidentovania Donalda Trumpa. Hoci samotný šéf Bieleho domu na hlasovacích lístkoch nebude, výsledok takzvaných „midterms“, teda volieb uprostred prezidentského funkčného obdobia, rozhodne o tom, či si republikáni udržia kontrolu nad oboma komorami Kongresu. Prípadné víťazstvo demokratov v ktorejkoľvek z nich by mohlo obmedziť presadzovanie Trumpovej agendy a posilniť parlamentnú kontrolu jeho administratívy.
V Snemovni reprezentantov sa bude rozhodovať o všetkých 435 kreslách, pričom na získanie väčšiny je potrebných najmenej 218 mandátov. Republikáni v roku 2024 zvíťazili pomerom 220 ku 215, ich súčasná väčšina je však výrazne tesnejšia.
Po úmrtiach, rezignáciách a zmene straníckej príslušnosti jedného poslanca majú 218 kresiel, demokrati 214, jeden mandát patrí nezávislému zákonodarcovi a dve miesta sú neobsadené. Demokratom tak na prevzatie kontroly stačí čistý zisk troch kresiel oproti súčasnému rozloženiu síl.
V Senáte sa bude voliť 35 zo 100 členov. Tridsaťtri mandátov pripadá na pravidelnú šesťročnú obmenu a ďalšie dva na mimoriadne voľby na Floride a v Ohiu. Republikáni v súčasnosti disponujú väčšinou 53 ku 47, pričom do demokratického bloku sa započítavajú aj dvaja nezávislí senátori.
Demokrati preto potrebujú získať najmenej štyri kreslá navyše, aby dosiahli väčšinu 51 hlasov. Pri rovnosti 50 ku 50 by totiž rozhodujúci hlas patril republikánskemu viceprezidentovi JD Vanceovi. Okrem Kongresu sa bude voliť aj 36 guvernérov a obsadzovať 6 139 kresiel v zákonodarných zboroch jednotlivých štátov.
Septembrové prieskumy naznačovali priaznivejšiu náladu pre demokratov. Podľa prieskumu PBS News, NPR a Marist College zo 14. a 15. septembra by demokratického kandidáta do Kongresu podporilo 53 percent registrovaných voličov, zatiaľ čo republikánskeho 41 percent. Medzi nezávislými voličmi bol pomer 57 ku 32 percentám v prospech demokratov. Tieto čísla však predstavujú celoštátne preferencie a samy osebe neurčujú výsledok jednotlivých volebných obvodov.
Dôležitým faktorom je aj hodnotenie Trumpovho pôsobenia v úrade. V septembrových prieskumoch sa jeho popularita pohybovala približne od 32 do 41 percent. Prieskum Reuters/Ipsos z minulého týždňa však ukázal podporu len 31 percent dospelých Američanov, čo bola podľa AFP najnižšia hodnota v jeho politickej kariére.
Prieskum NBC News navyše ukázal, že 55 percent registrovaných voličov považuje prezidentovu hospodársku politiku za škodlivú pre ekonomiku, zatiaľ čo 26 percent ju hodnotilo pozitívne. Jednotlivé prieskumy pritom používajú odlišné metodiky a oslovujú rozdielne skupiny respondentov, preto ich výsledky nemožno priamo porovnávať.
Výdavky na politickú reklamu počas volebného cyklu 2025 až 2026 by mali dosiahnuť historický rekord. Spoločnosť AdImpact očakáva výdavky približne 11,6 miliardy dolárov, zatiaľ čo Kinetiq Political Insights odhaduje takmer 12 miliárd dolárov. Obe prognózy prevyšujú rekord 8,9 miliardy dolárov z predchádzajúcich volieb do Kongresu v roku 2022 aj výdavky počas prezidentského volebného cyklu v roku 2024. Len reklamná kampaň pred kalifornskými primárkami na guvernéra stála podľa AdImpact približne 330 miliónov dolárov.
O rozsahu politického súboja svedčí aj počet kandidátov. Do tohtoročných primárok do Kongresu sa zapojilo 2 497 uchádzačov, najviac minimálne od roku 2014. Až 2 232 z nich sa usilovalo o kreslo v Snemovni reprezentantov. V novembrovom hlasovaní sa navyše v 44 obvodoch zopakujú súboje rovnakých kandidátov hlavných strán ako pred dvoma rokmi. Na všetkých úrovniach americkej politiky pôjde dokonca o 474 volebných odviet. Hlavnou otázkou však zostáva, či republikáni udržia moc v Kongrese, alebo Trump vstúpi do záverečnej polovice svojho mandátu s opozíciou kontrolujúcou aspoň jednu jeho komoru.
Zdroj: SITA.sk - Voľby do Kongresu rozhodnú o Trumpovej moci, v hre je 470 kresiel a rekordných 12 miliárd dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.
Spojené štáty čakajú v utorok 3. novembra voľby, ktoré zásadne ovplyvnia posledné dva roky prezidentovania Donalda Trumpa. Hoci samotný šéf Bieleho domu na hlasovacích lístkoch nebude, výsledok takzvaných „midterms“, teda volieb uprostred prezidentského funkčného obdobia, rozhodne o tom, či si republikáni udržia kontrolu nad oboma komorami Kongresu. Prípadné víťazstvo demokratov v ktorejkoľvek z nich by mohlo obmedziť presadzovanie Trumpovej agendy a posilniť parlamentnú kontrolu jeho administratívy.
V Snemovni reprezentantov sa bude rozhodovať o všetkých 435 kreslách, pričom na získanie väčšiny je potrebných najmenej 218 mandátov. Republikáni v roku 2024 zvíťazili pomerom 220 ku 215, ich súčasná väčšina je však výrazne tesnejšia.
Po úmrtiach, rezignáciách a zmene straníckej príslušnosti jedného poslanca majú 218 kresiel, demokrati 214, jeden mandát patrí nezávislému zákonodarcovi a dve miesta sú neobsadené. Demokratom tak na prevzatie kontroly stačí čistý zisk troch kresiel oproti súčasnému rozloženiu síl.
Demokrati potrebujú najmenej štyri kreslá navyše
V Senáte sa bude voliť 35 zo 100 členov. Tridsaťtri mandátov pripadá na pravidelnú šesťročnú obmenu a ďalšie dva na mimoriadne voľby na Floride a v Ohiu. Republikáni v súčasnosti disponujú väčšinou 53 ku 47, pričom do demokratického bloku sa započítavajú aj dvaja nezávislí senátori.
Demokrati preto potrebujú získať najmenej štyri kreslá navyše, aby dosiahli väčšinu 51 hlasov. Pri rovnosti 50 ku 50 by totiž rozhodujúci hlas patril republikánskemu viceprezidentovi JD Vanceovi. Okrem Kongresu sa bude voliť aj 36 guvernérov a obsadzovať 6 139 kresiel v zákonodarných zboroch jednotlivých štátov.
Priaznivejšia náladu pre demokratov
Septembrové prieskumy naznačovali priaznivejšiu náladu pre demokratov. Podľa prieskumu PBS News, NPR a Marist College zo 14. a 15. septembra by demokratického kandidáta do Kongresu podporilo 53 percent registrovaných voličov, zatiaľ čo republikánskeho 41 percent. Medzi nezávislými voličmi bol pomer 57 ku 32 percentám v prospech demokratov. Tieto čísla však predstavujú celoštátne preferencie a samy osebe neurčujú výsledok jednotlivých volebných obvodov.
Dôležitým faktorom je aj hodnotenie Trumpovho pôsobenia v úrade. V septembrových prieskumoch sa jeho popularita pohybovala približne od 32 do 41 percent. Prieskum Reuters/Ipsos z minulého týždňa však ukázal podporu len 31 percent dospelých Američanov, čo bola podľa AFP najnižšia hodnota v jeho politickej kariére.
Prieskum NBC News navyše ukázal, že 55 percent registrovaných voličov považuje prezidentovu hospodársku politiku za škodlivú pre ekonomiku, zatiaľ čo 26 percent ju hodnotilo pozitívne. Jednotlivé prieskumy pritom používajú odlišné metodiky a oslovujú rozdielne skupiny respondentov, preto ich výsledky nemožno priamo porovnávať.
Výdavky na politickú reklamu
Výdavky na politickú reklamu počas volebného cyklu 2025 až 2026 by mali dosiahnuť historický rekord. Spoločnosť AdImpact očakáva výdavky približne 11,6 miliardy dolárov, zatiaľ čo Kinetiq Political Insights odhaduje takmer 12 miliárd dolárov. Obe prognózy prevyšujú rekord 8,9 miliardy dolárov z predchádzajúcich volieb do Kongresu v roku 2022 aj výdavky počas prezidentského volebného cyklu v roku 2024. Len reklamná kampaň pred kalifornskými primárkami na guvernéra stála podľa AdImpact približne 330 miliónov dolárov.
O rozsahu politického súboja svedčí aj počet kandidátov. Do tohtoročných primárok do Kongresu sa zapojilo 2 497 uchádzačov, najviac minimálne od roku 2014. Až 2 232 z nich sa usilovalo o kreslo v Snemovni reprezentantov. V novembrovom hlasovaní sa navyše v 44 obvodoch zopakujú súboje rovnakých kandidátov hlavných strán ako pred dvoma rokmi. Na všetkých úrovniach americkej politiky pôjde dokonca o 474 volebných odviet. Hlavnou otázkou však zostáva, či republikáni udržia moc v Kongrese, alebo Trump vstúpi do záverečnej polovice svojho mandátu s opozíciou kontrolujúcou aspoň jednu jeho komoru.
Zdroj: SITA.sk - Voľby do Kongresu rozhodnú o Trumpovej moci, v hre je 470 kresiel a rekordných 12 miliárd dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: voľby v USA
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