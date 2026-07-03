Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 3.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Miloslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

03. júla 2026

Egyptský tréner váha s nasadením Salaha, trápi ho stehenný sval


Tagy: MS vo futbale 2026

Mohamed Salah má zdravotné problémy a kouč Hossam Hassan ho pošle na trávnik iba vtedy, ak bude stopercentne fit. Tréner egyptskej futbalovej reprezentácie Hossam Hassan vyjadril pochybnosti, či bude ...



Zdieľať
3.7.2026 (SITA.sk) - Mohamed Salah má zdravotné problémy a kouč Hossam Hassan ho pošle na trávnik iba vtedy, ak bude stopercentne fit.


Tréner egyptskej futbalovej reprezentácie Hossam Hassan vyjadril pochybnosti, či bude hviezdny útočník Mohamed Salah pripravený nastúpiť v piatkovom šesťnásťfinále majstrovstiev sveta proti Austrálii. Salah mal problémy so stehenným svalom a ostatný tréning absolvoval pred kamerami v Dallase len v ľahšom režime.

Tridsaťštyriročný elitný zakončovateľ, ktorý po sezóne 2025/2026 opúšťa anglický FC Liverpool, v poslednom súboji Egypťanov v skupine proti Iránu (1:1) opustil ihrisko v 57. minúte. Na lavičke si potom prikladal ľadové obklady pod ľavým stehnom. Jeho účasť v zápase proti Socceroos je teda neistá.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"Včera sme ho skúšali zaradiť len do časti tréningu. Veľmi sa teší, že môže prispieť k zápasu. Na druhej strane nebudem riskovať jeho zdravie, pokiaľ nebudem stopercentne presvedčený, že je fit a pripravený hrať. Nie som si istý, či bude v základnej zostave," povedal Hassan deň pred zápasom na štadióne Dallas Cowboys.

Egypt sa snaží dosiahnuť ďalšiu historickú métu. V základnej skupine zaznamenal prvé víťazstvo na MS v dejinách krajiny, keď zdolal Nový Zéland 3:1. Hassan je však opatrný najmä vzhľadom na výškovú a rýchlostnú prevahu austrálskej reprezentácie pod vedením Tonyho Popovica, najmä pri štandardkách.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Egypt ani Austrália zatiaľ nevyhrali zápas vo vyraďovacej časti MS. "Sme dobre pripravení na všetko, čo nás čaká. Pracujeme na našom štýle a charaktere už viac ako dva roky. Nie je to o jednom hráčovi, je to o kolektíve, ktorý chceme zajtra predviesť. Chceme priniesť radosť našim ľuďom, celej Afrike a arabskému svetu," dodal Hassan.

Egypt, uznávaná futbalová sila Afriky so siedmimi titulmi kontinentálneho šampióna, sa na svetovej scéne doposiaľ výraznejšie nepresadil na troch predchádzajúcich svetových šampionátoch (1934, 1990 a 2018).


Zdroj: SITA.sk - Egyptský tréner váha s nasadením Salaha, trápi ho stehenný sval © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Endrickova všestrannosť môže v osemfinále pomôcť Brazílii proti Nórsku. V čom je výnimočný?
<< predchádzajúci článok
Pogačar mieri za historickým piatym triumfom. Začína sa Tour de France!

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 