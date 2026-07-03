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03. júla 2026
Egyptský tréner váha s nasadením Salaha, trápi ho stehenný sval
Tagy: MS vo futbale 2026
Mohamed Salah má zdravotné problémy a kouč Hossam Hassan ho pošle na trávnik iba vtedy, ak bude stopercentne fit. Tréner egyptskej futbalovej reprezentácie Hossam Hassan vyjadril pochybnosti, či bude ...
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3.7.2026 (SITA.sk) - Mohamed Salah má zdravotné problémy a kouč Hossam Hassan ho pošle na trávnik iba vtedy, ak bude stopercentne fit.
Tréner egyptskej futbalovej reprezentácie Hossam Hassan vyjadril pochybnosti, či bude hviezdny útočník Mohamed Salah pripravený nastúpiť v piatkovom šesťnásťfinále majstrovstiev sveta proti Austrálii. Salah mal problémy so stehenným svalom a ostatný tréning absolvoval pred kamerami v Dallase len v ľahšom režime.
Tridsaťštyriročný elitný zakončovateľ, ktorý po sezóne 2025/2026 opúšťa anglický FC Liverpool, v poslednom súboji Egypťanov v skupine proti Iránu (1:1) opustil ihrisko v 57. minúte. Na lavičke si potom prikladal ľadové obklady pod ľavým stehnom. Jeho účasť v zápase proti Socceroos je teda neistá.
"Včera sme ho skúšali zaradiť len do časti tréningu. Veľmi sa teší, že môže prispieť k zápasu. Na druhej strane nebudem riskovať jeho zdravie, pokiaľ nebudem stopercentne presvedčený, že je fit a pripravený hrať. Nie som si istý, či bude v základnej zostave," povedal Hassan deň pred zápasom na štadióne Dallas Cowboys.
Egypt sa snaží dosiahnuť ďalšiu historickú métu. V základnej skupine zaznamenal prvé víťazstvo na MS v dejinách krajiny, keď zdolal Nový Zéland 3:1. Hassan je však opatrný najmä vzhľadom na výškovú a rýchlostnú prevahu austrálskej reprezentácie pod vedením Tonyho Popovica, najmä pri štandardkách.
Egypt ani Austrália zatiaľ nevyhrali zápas vo vyraďovacej časti MS. "Sme dobre pripravení na všetko, čo nás čaká. Pracujeme na našom štýle a charaktere už viac ako dva roky. Nie je to o jednom hráčovi, je to o kolektíve, ktorý chceme zajtra predviesť. Chceme priniesť radosť našim ľuďom, celej Afrike a arabskému svetu," dodal Hassan.
Egypt, uznávaná futbalová sila Afriky so siedmimi titulmi kontinentálneho šampióna, sa na svetovej scéne doposiaľ výraznejšie nepresadil na troch predchádzajúcich svetových šampionátoch (1934, 1990 a 2018).
Zdroj: SITA.sk - Egyptský tréner váha s nasadením Salaha, trápi ho stehenný sval © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner egyptskej futbalovej reprezentácie Hossam Hassan vyjadril pochybnosti, či bude hviezdny útočník Mohamed Salah pripravený nastúpiť v piatkovom šesťnásťfinále majstrovstiev sveta proti Austrálii. Salah mal problémy so stehenným svalom a ostatný tréning absolvoval pred kamerami v Dallase len v ľahšom režime.
Tridsaťštyriročný elitný zakončovateľ, ktorý po sezóne 2025/2026 opúšťa anglický FC Liverpool, v poslednom súboji Egypťanov v skupine proti Iránu (1:1) opustil ihrisko v 57. minúte. Na lavičke si potom prikladal ľadové obklady pod ľavým stehnom. Jeho účasť v zápase proti Socceroos je teda neistá.
"Včera sme ho skúšali zaradiť len do časti tréningu. Veľmi sa teší, že môže prispieť k zápasu. Na druhej strane nebudem riskovať jeho zdravie, pokiaľ nebudem stopercentne presvedčený, že je fit a pripravený hrať. Nie som si istý, či bude v základnej zostave," povedal Hassan deň pred zápasom na štadióne Dallas Cowboys.
Egypt sa snaží dosiahnuť ďalšiu historickú métu. V základnej skupine zaznamenal prvé víťazstvo na MS v dejinách krajiny, keď zdolal Nový Zéland 3:1. Hassan je však opatrný najmä vzhľadom na výškovú a rýchlostnú prevahu austrálskej reprezentácie pod vedením Tonyho Popovica, najmä pri štandardkách.
Egypt ani Austrália zatiaľ nevyhrali zápas vo vyraďovacej časti MS. "Sme dobre pripravení na všetko, čo nás čaká. Pracujeme na našom štýle a charaktere už viac ako dva roky. Nie je to o jednom hráčovi, je to o kolektíve, ktorý chceme zajtra predviesť. Chceme priniesť radosť našim ľuďom, celej Afrike a arabskému svetu," dodal Hassan.
Egypt, uznávaná futbalová sila Afriky so siedmimi titulmi kontinentálneho šampióna, sa na svetovej scéne doposiaľ výraznejšie nepresadil na troch predchádzajúcich svetových šampionátoch (1934, 1990 a 2018).
Zdroj: SITA.sk - Egyptský tréner váha s nasadením Salaha, trápi ho stehenný sval © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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