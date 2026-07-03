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 24hod.sk    Šport

03. júla 2026

Endrickova všestrannosť môže v osemfinále pomôcť Brazílii proti Nórsku. V čom je výnimočný?


Tagy: MS vo futbale 2026

Mladý útočník by mohol byť kľúčovým hráčom Brazílie v zápase proti Nórsku v boji o štvrťfinále šampionátu. Útočník brazílskej futbalovej reprezentácie Endrick zdôraznil svoju všestrannosť ...



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real_madrid_soccer_47790 676x380 3.7.2026 (SITA.sk) - Mladý útočník by mohol byť kľúčovým hráčom Brazílie v zápase proti Nórsku v boji o štvrťfinále šampionátu.


Útočník brazílskej futbalovej reprezentácie Endrick zdôraznil svoju všestrannosť ako možnú výhodu v zápase proti výberu Nórsku v osemfinále futbalových majstrovstiev sveta, ktoré sa uskutoční v nedeľu na štadióne v New Jersey. Hráč španielskeho Realu Madrid je jedným z hlavných kandidátov na to, aby nahradil zraneného Lucasa Paquetu, ktorý utrpel zranenie stehenného svalu.

Zahrnutie Endricka do základnej zostavy by pravdepodobne vyžadovalo zmenu tradičného trojčlenného stredu poľa, ktoré Brazília využíva počas celého turnaja, aj keď tréner Carlo Ancelotti naznačil, že je otvorený takýmto zmenám.

"V Lyone som tímu veľmi pomáhal hrou na pozícii číslo deväť. Môžem hrať aj na pravom krídle alebo ako falošná deviatka,“ uviedol 18-ročný útočník, ktorý strávil druhú polovicu poslednej sezóny na hosťovaní vo francúzskom Lyone.

"Tréner dobre pozná moje kvality a charakteristiky, keďže sme spolu strávili rok v Reale Madrid. Neustále ma sledoval a rozumel tomu, ako môžem tímu pomôcť,“ dodal mladý Brazílčan.

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Endrick tiež nahradil Paquetu v druhom polčase náročného zápasu proti Japonsku, ktorý Brazília vyhrala 2:1. V závere tohto duelu hrali päťnásobní svetoví šampióni so štyrmi útočníkmi a dvoma stredopoliarmi, čo by mohlo byť modifikovaným herným systémom aj oproti Nórsku, ak Ancelotti zvolí agresívnejší prístup.

"On (Ancelotti, pozn.) sa nebojí a robí to, čo si myslí, že je správne. A veci sa dejú. Je to tak, akoby nad ním bdel Boh, je osvietený. Všetko, čo zamýšľa, sa nakoniec stane. Všetci hráči nasledujeme plán trénera a myslím si, že musíme pokračovať v tomto trende," uzavrel Endrick.

Nórsko má vzácnu bilanciu, ešte nikdy neprehralo s Brazíliou. Na konte má dve víťazstvá a dve remízy, medzi nimi je aj pamätný triumf 2:1 v základnej skupine MS 1998. Endrick zdôraznil, že v zápase proti Nórsku netreba urobiť žiadnu chybu.

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Ak aj Brazília prehráva, musí podľa neho zachovať pokoj a sústrediť sa na víťazstvo, pretože ide o vyraďovaciu časť turnaja, v ktorej sa nesmie zlyhať.


Zdroj: SITA.sk - Endrickova všestrannosť môže v osemfinále pomôcť Brazílii proti Nórsku. V čom je výnimočný? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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