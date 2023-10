EKL: Trnava naďalej bez bodu, s Nordsjaellandom prehrala 0:2

Futbalisti Spartaka Trnava prehrali vo štvrtkovom zápase Európskej konferenčnej ligy s FC Nordsjaelland 0:2. Po troch kolách figuruje slovenský tím s nulou na bodovom konte na dne tabuľky H-skupiny, ktorú vedie s deviatimi bodmi Fenerbahce Istanbul. Program EKL sa v ďalšom priebehu zrkadlovo obráti a Trnavčania sa predstavia 9. novembra na pôde Nordsjaellandu.

Hostia potvrdili v Trnave rolu favorita. Od úvodu trpezlivo kombinovali s loptou a odmenou im bol v 36. minúte úvodný gól Jonasa Jensena-Abbewa. Krátko po zmene strán zvýšil na 2:0 pre hostí Christian Rasmussen.



Bez straty bodu je po troch dueloch Fenerbahce, ktoré zdolalo Ludogorec Razgrad 3:1 a výrazne sa priblížilo k postupu do ďalšej fázy.

H-skupina Európskej konferenčnej ligy, 3. kolo:



FC Spartak Trnava - FC Nordsjaelland 0:2 (0:1)



Góly: 36. Jensen-Abbew, 48. Rasmussen. ŽK: Kompan Breznik, Zeljkovič - Diomande, Schjelderup. Rozhodovali: Lindhout - van Zuilen, Inia (všetci Hol.), 12.539 divákov



Trnava: Takáč - Djurič (37. Šulek), Štetina, Kóša - Koštrna, Bainovič (58. Bernát), Zejkovič, Mikovič (46. Kompan Breznik) - Ofori (71. Azango), Ďuriš (71. Ristovski), Daniel



Nordsjaelland: A. Hansen - Hey, K. Hansen, Jensen-Abbew (73. Nagalo), Frese - Diomande, Tverskov (86. Svensson), Nygren (73. Dorgeles) - Rasmussen (86. Ascone), Ingvartsen (67. Osman), Schjelderup

Od úvodu zápasu sa naplnili očakávania. Technicky zdatní hostia začali s držaním lopty a pri tvorbe útokov boli Trnavčania stiahnutí v plnom počte. Spartak vykrýval najmä stred ihriska, keďže Nordsjaelland kombinoval po zemi. Domácej obrane pomáhali v stredovej línii aj krídelníci Daniel a Ofori. Slovenský zástupca prvýkrát pohrozil v 13. minúte, keď ďalekonosnú strelu Štetinu vyrazil na roh brankár Hansen. Dánskemu vicemajstrovi chýbal v prvej dvadsaťminútovke moment prekvapenia a Trnava dokázala bez problémov vykrývať dôležité priestory. V 25. minúte prvýkrát rozvlnila sieť za brankárom Takáčom, no zakončujúceho Nygrena trafila lopta do ruky a gól tak neplatil. Už o pár sekúnd neskôr sa predral stredom obrany Rasmussen, ale Takáč skvelým zákrokom podržal Trnavu. Centimetre od otvorenia skóre bol v 30. minúte Ďuriš, ktorý usmerňoval strielanú loptu od Mikoviča a Hansenovi pomohla žrď. V 36. minúte rozohrával Nordsjaelland rohový kop a Spartak bránil iba v deviatich, keďže v opatere lekárov bol obranca Djurič. Hostia dokázali využiť početnú prevahu v šestnástke a po hlavičke Jensena-Abbewa sa ujali vedenia. Tréner Gašparík navyše musel urobiť prvé vynútené striedanie, keď z hry stiahol zraneného Djuriča a na jeho miesto naskočil Šulek. Práve nový muž sa v 42. minúte uviedol výborne, keď po individuálnom prieniku zamestnal Hansena a vybojoval roh.



Ak chcela Trnava pomýšľať na body, musela ustáť úvod druhého dejstva a vytvoriť si priestor pre prípadný nátlak. Domáci kouč siahol aj po druhej zmene, keď Mikoviča nahradil Kompan Breznik. Opak bol však pravdou, Spartakovci si nepostrážili v 48. minúte narážačku pred pokutovým územím, Rasmussen sa poľahky presadil a zabezpečil dánskemu mužstvu dvojgólové vedenie. Po hodine hry mohol tretí gól pridať Frese, ale mieril iba do brvna. V 63. minúte sa po prvý raz radovali domáci diváci, keď loptu do siete dopravil Daniel, ale radosť "bílych andelov" schladil ofsajdový verdikt. Hostia povolili súperovi viac hry s loptou, no až na strelu Daniela z 85. minúty toho Spartak vpredu veľa nevymyslel a zaknihoval tretiu prehru v skupine. Štadión Antona Malatinského napriek tomu svoj tím odmenil potleskom.



hlasy po zápase /zdroj: RTVS Šport, TASR/:





Lukáš Štetina, obranca Trnavy: "Myslím si, že sme od úvodu ťahali za kratší koniec. Súper mal viac z hry, bol silný na lopte a v kombinácii. My sme sa snažili niečo vymyslieť v brejkoch. My sme strávili podstatnú časť analýzy súpera tým, že potrebujeme eliminovať ich výstavbu hry. Potom nám trochu chýbalo v ofenzíve, že keď sme mali loptu, tak sme nevedeli čo s ňou, v tomto smere sme mohli byť nebezpečnejší."



Michal Gašparík, tréner Spartaka Trnava: "Odohrali sme dobrý zápas. Chalani robili to, čo mohli. Kvalita súpera bola v kľúčových situáciách lepšia. My sme mali dobrý vstup do stretnutia, chceli sme byť aktívni, to sa nám darilo. Súper to urobil pri druhom góle dobre. Snažili sme sa hrať, keď sa dalo, dokázali sme ich pressing otupiť naším postavením. Myslím si, že hráči nesklamali."



Michal Ďuriš, útočník Spartaka: "Vedeli sme, čo nás čaká a to sa aj potvrdilo. Nemyslím si, že sme odohrali zlý zápas. Bolo to z našej strany dobré stretnutie, škoda, že sme z toho nevyťažili viac. Chýbal nám gól, dali sme jeden po štandardke, škoda, že ho neuznali pre ofsajd. Zápas by sa vyvíjal inak. Súper mal obrovskú kvalitu na lopte, ak ju však stratil, otvárali sa nám okienka. Vtedy musíme byť viac pokojní a pokúsiť sa šance využiť. Výsledok 0:2 je pre nás krutý."



Martin Šulek, obranca Spartaka Trnava: "Pri neuznanom góle som mal hlavne tieniť brankárovi, šťastne sa tam lopta ku mne odrazila a ja som ju len doklepol. Nevedel som, že je to ofsajd. Od prvého zápasu sa zlepšujeme, ako postupne naberáme skúsenosti. Aj si vieme vytvoriť šance, bohužiaľ, nepremieňame ich."

tabuľka:



1. Fenerbahce 3 3 0 0 8:3 9



2. Nordsjaelland 3 2 0 1 10:4 6



3. Razgrad 3 1 0 2 6:10 3



4. TRNAVA 3 0 0 3 1:8 0