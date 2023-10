Shiffrinová ide do sezóny s nádejou na rekord, Vlhová je odhodlaná

Tradičnou ľadovcovou ouvertúrou v Söldene odštartuje cez víkend nová sezóna Svetového pohára v alpskom lyžovaní. Dve najväčšie ašpirantky na celkové prvenstvo sú opäť Slovenka Petra Vlhová a Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá obhajuje veľký glóbus z predchádzajúceho ročníka. V úvodnom obrovskom slalome bude štartovať aj Rebeka Jančová a Slovensko bude mať zastúpenie aj medzi mužmi v osobách bratov Adama a Andreasa Žampovcov.



Shiffrinová získala v uplynulej zime piaty celkový triumf v prestížnom seriáli (2017, 2018, 2019, 2022, 2023). V konečnom poradí predstihla Vlhovú o priepastných 1081 bodov, medzi rivalky sa ešte dostala Lara Gutová-Behramiová. Švajčiarka zaostala za Američankou o 989 bodov. Dvadsaťosemročná Shiffrinová suverénne triumfovala v hodnotení obrovského slalomu i slalomu a na konte má rekordných 88 triumfov. Celkovo získala 138 pódiových umiestnení v kariére, čím sa dostala o jedno pred krajanku Lindsey Vonnovoú a stanovila nový rekord medzi ženami. Absolútny drží Švéd Ingemar Stenmark (155). Vlhová skončila v slalome tretia, keď zaostala o 315 bodov za víťazkou a o 25 za druhou Wendy Holdenerovou zo Švajčiarska. V "obráku" bola štvrtá, na svoju rivalku stratila 314 bodov.



Tím Petry Vlhovej sa na sezónu pripravoval v Argentíne, kde našiel výborné podmienky. "Bolo to naozaj skvelé. Oceňoval som, v akom stave Petra nastúpila na prvú časť sústredenia po príprave v Liptovskom Mikuláši. Vyzerala dobre na lyžiach, ale bol aj skvelo fyzicky nachystaná. Aj preto sme mohli pokračovať v príprave presne tak, ako sme chceli a potrebovali," uviedol tréner Mauro Pini.



Záver prípravy však skomplikoval zhoršený zdravotný stav slovenskej lyžiarky. Choroba ju na niekoľko dní zastavila, no Pini povedal, že jeho zverenka chce absolvovať úvodné preteky, aby bola aj vďaka tomu maximálne pripravená na nasledujúce podujatie vo fínskom Levi. "Momentálne sa cítim veľmi dobre, ale choroba ma dosť poznačila. Naozaj mi to zobralo strašne veľa síl, už sa však cítim skutočne lepšie. Uvidíme, ako to pôjde. Samozrejme, som odhodlaná, ale musíme byť realisti. Naozaj pôjdeme deň za dňom a uvidíme, ako sa budem cítiť. Urobíme však všetko, aby som sa postavila na štart v Söldene a podala dobrý výkon," uviedla Vlhová.



V tejto sezóne čaká na lyžiarky 41 individuálnych súťaží, po desať slalomov, "obrákov" i super-G a jedenásť zjazdov. Finále SP sa uskutoční od 16. do 24. marca v rakúskom Saalbachu, kde sa o rok uskutoční svetový šampionát.



Práve rakúski lyžiari chcú v novej sezóne vylepšiť svoje tradičné silné postavenie. Nový reprezentačný tréner Roland Assinger chce zostaviť silný tím na domáce MS 2025. "Radikálne som zmenil tému kondície. Išiel som naplno, pretože tam jednoducho máme slabiny," povedal pre agentúru APA. Vrátiť na vrchol sa chce aj Katharina Liensbergerová, majsterka sveta v slalome z roku 2021 a členka víťazného družstva zo ZOH 2022. "Odstup na svetovú špičku sa za posledný rok príliš zväčšil. Zdá sa, že v slalome sa opäť presadí, no v obrovskom slalome jej určite ešte veľa chýba," dodal Assinger.



Švajčiarka Holdenerová chcela po skončení minulej sezóny vypustiť štarty v obrovskom slalome. Hnevalo ju, že sa tejto disciplíne venovala pridlho v tréningoch, no nedokázala v nej dosiahnuť žiadne dobré výsledky. V marci o tom informovala švajčiarske médiá. Po nedávnom sústredení v St. Moritzi si to však rozmyslela, pretože opäť dosahovala špičkové časy. "Povedala som si, že pri tom musím vydržať. A doteraz to neľutujem," uviedla pred štartom SP.



V minulej sezóne trápil organizátorov vo viacerých strediskách nedostatok snehu a teplé počasie. Shiffrinová sa pred štartom nového ročníka vyjadrila, že rozpis neberie veľký ohľad na klimatické zmeny. "Dokážem sa psychicky nastaviť na preteky kedykoľvek, dokonca aj pri vysokých teplotách. Ale má to naozaj zmysel? Do akej miery by sme mali prispôsobovať životné prostredie harmonogramu, ktorý chceme mať? Alebo by sme mali prispôsobiť náš rozpis životnému prostrediu?" V Söldene dokonca pre SP zničili časť ľadovca Rettenbachgletscher. Cieľom bola optimalizácia zjazdovky, čo viedlo ku kritike od ekologických aktivistov. Skorý štart seriálu kritizovala aj rakúska vláda. Ministerka životného prostredia Leonore Gewesslerová aj hovorca Johannes Schmuckenschlager vyjadrili v tento týždeň v médiách skeptický postoj k pretekom naplánovaným na víkend. "V októbri sme mali najteplejšie dni, aké kedy boli tento mesiac namerané. Je pre mňa nepochopiteľné, prečo sa musíte za každú cenu držať štartu v októbri, pretože nikto vlastne nechápe, prečo teraz musíte lyžovať v tomto prostredí na zvyšku ľadovca," citoval Gewesslerovú portál laola1.at. Dodala, že Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) by mala prehodnotiť svoj harmonogram.

Kalendár podujatí: Po troch rokoch opäť v Jasnej, finále hostí Saalbach

Na zjazdárky v sezóne 2023/24 čaká 41 individuálnych súťaží Svetového pohára, vrátane obrovského slalomu a slalomu v Jasnej. Pod Chopkom budú lyžiarky pretekať opäť po troch rokoch. Chýbať bude chorvátske stredisko Záhreb, tradičné podujatie Snehová kráľovná nezaradila do seriálu Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS). V rezorte Sljeme panovali v uplynulých rokoch nepriaznivé podmienky. Slovenka Petra Vlhová tam triumfovala trikrát za sebou (2020, 2021, 2022).



Kalendár okorení historický zjazd cez dve krajiny so štartom vo švajčiarskom Zermatte a cieľom v talianskej Cervinii. Na programe je o dva týždne po úvodnom obrovskom slalome v rakúskom Söldene, ktorým cez víkend odštartuje nový ročník. Muži sa do Švajčiarska a do Talianska vydajú o týždeň skôr (11. a 12. novembra), ženy v tom čase čakajú dva slalomy vo fínskom Levi. Zermatt a Cervinia figurovali v seriáli už vlani, ale obe podujatia zrušili pre nepriazeň počasia.



Medzi sviatkami lyžiarky zavítajú do rakúskeho Lienzu, kde 28. a 29. decembra absolvujú obrovský slalom a slalom. Novinkou kalendára žien sú dva preteky v obrovskom slalome v kanadskom stredisku Mont Tremblant, ktoré nahradilo Lake Louise.



Na mužov čaká tiež 41 individuálnych súťaží. Premiéra čaká stredisko Gurgl v Rakúsku, kde sa 18. novembra uskutoční slalom. Finálové podujatie SP bude od 16. do 24. marca hostiť rakúsky Saalbach.

Kalendár SP 2023/2024 v alpskom lyžovaní:



ženy:



28. októbra - obrovský slalom 10.00/13.00 (Sölden/Rak.)



11. novembra - slalom 10.00/13.00 (Levi/Fín.)



12. novembra - slalom 10.10/13.00 (Levi/Fín.)



18. novembra - zjazd 11.45 (Zermatt-Cervinia/Švaj./Tal.)



19. novembra - zjazd 11.45 (Zermatt-Cervinia/Švaj./Tal.)



25. novembra - obrovský slalom 16.00/19.00 (Killington/USA)



27. novembra - slalom 16.00/19.00 (Killington/USA)



2. decembra - obrovský slalom 17.00/20.15 (Tremblant/Kan.)



3. decembra - obrovský slalom 17.00/20.15 (Tremblant/Kan.)



8. decembra - super-G 10.30 (St. Moritz/Švaj.)



9. decembra - zjazd 10.30 (St. Moritz/Švaj.)



10. decembra - super-G 10.30 (St. Moritz/Švaj.)



16. decembra - zjazd 10.30 (Val d'Isere/Fr.)



17. decembra - super-G 10.30 (Val d'Isere/Fr.)



21. decembra - nočný slalom 17.45/20.45 (Courchevel/Fr.)



28. decembra - obrovský slalom 10.00/13.15 (Lienz/Rak.)



29. decembra - slalom 10.00/13.00 (Lienz/Rak.)



6. januára - obrovský slalom 09.30/12.30 (Kranjska Gora/Slov.)



7. januára - slalom 09.30/12.30 (Kranjska Gora/Slov.)



13. januára - zjazd 10.45 (Altenmarkt-Zauchensee/Rak.)



14. januára - super-G 11.00 (Altenmarkt-Zauchensee/Rak.)



16. januára - nočný slalom 17.45/20.45 (Flachau/Rak.)



20. januára - obrovský slalom 9.30/13.00 (JASNÁ/SR)



21. januára - slalom 9.30/12.15 (JASNÁ/SR)



26. januára - zjazd 11.00 (Cortina d'Ampezzo/Tal.)



27. januára - zjazd 10.30 (Cortina d'Ampezzo/Tal.)



28. januára - super-G 10.30 (Cortina d'Ampezzo/Tal.)



30. januára - obrovský slalom 10.30/13.30 (Kronplatz/Tal.)



3. februára - zjazd 11.00 (Garmisch-Partenkirchen/Nem.)



4. februára - super-G 11.00 (Garmisch-Partenkirchen/Nem.)



10. februára - obrovský slalom 10.30/13.30 (Soldeu/And.)



11. februára - slalom 10.30/13.30 (Soldeu/And.)



16. februára - zjazd 10.30 (Crans Montana/Švaj.)



17. februára - zjazd 10.30 (Crans Montana/Švaj.)



18. februára - super-G 10.30 (Crans Montana/Švaj.)



24. februára - super-G 11.00 (Val di Fassa/Tal.)



25. februára - super-G 11.00 (Val di Fassa/Tal.)



2. marca - zjazd 10.30 (Kvitfjell/Nór.)



3. marca - super-G 11.00 (Kvitfjell/Nór.)



9. marca - obrovský slalom 10.30/13.30 (Are/Švéd.)



10. marca - slalom 10.30/13.30 (Are/Švéd.)



Finále SP:



16. marca - slalom 10.30/13.30 (Saalbach/Rak.)



17. marca - obrovský slalom 9.00/12.00 (Saalbach/Rak.)



22. marca - super-G 10.00 (Saalbach/Rak.)



23. marca - zjazd 11.15 (Saalbach/Rak.)





muži:



29. októbra - obrovský slalom 10.00/13.00 (Sölden/Rak.)



11. novembra - zjazd 11.30 (Zermatt-Cervinia/Švaj./Tal.)



12. novembra - zjazd 11.30 (Zermatt-Cervinia/Švaj./Tal.)



18. novembra - slalom 10.45/13.45 (Gurgl/Rak.)



1. decembra - zjazd 18.45 (Beaver Creek/USA)



2. decembra - zjazd 18.45 (Beaver Creek/USA)



3. decembra - super-G 18.45 (Beaver Creek/USA)



9. decembra - obrovský slalom 9.30/13.00 Val d'Isere/Fr.)



10. decembra - slalom 9.30/12.30 (Val d'Isere/Fr.)



15. decembra - super-G 11.45 (Val Gardena-Groeden/Tal.)



16. decembra - zjazd 11.45 (Val Gardena-Groeden/Tal.)



17. decembra - obrovský slalom 10.00/13.30 (Alta Badia/Tal.)



18. decembra - obrovský slalom 10.00/13.30 (Alta Badia/Tal.)



22. decembra - nočný slalom, 17.45/20.45 (Madonna di Campiglio/Tal.)



28. decembra - zjazd 11.30 (Bormio/Tal.)



29. decembra - super-G 11.30 (Bormio/Tal.)



6. januára - obrovský slalom 10.30/13.30 (Adelboden/Švaj.)



7. januára - slalom 10.30/13.30 (Adelboden/Švaj.)



12. januára - super-G 12.30 (Wengen/Švaj.)



13. januára - zjazd 12.30 (Wengen/Švaj.)



14. januára - slalom 10.15/13.15 (Wengen/Švaj.)



19. januára - zjazd 11.30 (Kitzbühel/Rak.)



20. januára - zjazd 11.30 (Kitzbühel/Rak.)



21. januára - slalom 10.15/13.15 (Kitzbühel/Rak.)



23. januára - nočný obrovský slalom 17.45/20.45 (Schladming/Rak.)



24. januára - nočný slalom 17.45/20.45 (Schladming/Rak.)



27. januára - super-G 11.45 (Garmisch Partenkirchen /Nem.)



28. januára - super-G 11.30 (Garmisch Partenkirchen /Nem.)



2. februára - zjazd 12.00 (Chamonix/Fr.)



3. februára - zjazd 12.15 (Chamonix/Fr.)



4. februára - slalom 9.30/12.30 (Chamonix/Fr.)



10. februára - obrovský slalom 9.30/12.30 (Bansko/Bul.)



11. februára - slalom 9.30/12.30 (Bansko/Bul.)



17. februára - zjazd 12.00 (Kvitfjell/Nór.)



18. februára - super-G 12.00 (Kvitfjell/Nór.)



24. februára - obrovský slalom 19.00/22.00 (Palisades Tahoe/USA)



25. februára - slalom 19.00/22.00 (Palisades Tahoe/USA)



2. marca - obrovský slalom 18.00/21.00 (Aspen/USA)



3. marca - slalom 17.00/20.00 (Aspen/USA)



9. marca - obrovský slalom 9.30/12.30 (Kranjska Gora/Slov.)



10. marca - slalom 9.30/12.30 (Kranjska Gora/Slov.)



Finále SP:



16. marca - obrovský slalom 9.00/12.00 (Saalbach/Rak.)



17. marca - slalom 10.30/13.30 (Saalbach/Rak.)



22. marca - super-G 11.30 (Saalbach/Rak.)



24. marca - zjazd 11.15 (Saalbach/Rak.)