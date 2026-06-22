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22. júna 2026

Vlna horúčav naberá na sile, viaceré európske krajiny zatvárajú školy a obmedzujú dopravu


Tagy: Extrémne počasie Francúzska vláda Klíma Klimatická zmena vlna horúčav

Vo francúzskom Bordeaux očakávajú až 43 stupňov Celzia, úrady už evidujú prvé obete a varujú pred opakovaním tragédie z roku 2003. Európu čakajú v najbližších ...



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france_exteme_weather_heat_3_54 676x451 22.6.2026 (SITA.sk) - Vo francúzskom Bordeaux očakávajú až 43 stupňov Celzia, úrady už evidujú prvé obete a varujú pred opakovaním tragédie z roku 2003.

Európu čakajú v najbližších dňoch ešte intenzívnejšie horúčavy, pričom viaceré krajiny prijímajú mimoriadne opatrenia na ochranu obyvateľov aj infraštruktúry.


Francúzsko už zaznamenalo prvé úmrtia súvisiace s extrémnymi teplotami, zatvára stovky škôl a meteorológovia varujú, že súčasná vlna horúčav môže byť porovnateľná s katastrofálnym letom 2003.



Zatvárajú školy


Vo Francúzsku platí najvyšší stupeň výstrahy už pre 49 z 96 departementov na pevnine. V pondelok zostalo zatvorených 845 škôl a ďalších 1 800 upravilo vyučovanie.


V juhozápadnom Bordeaux očakávajú popoludní až 43 stupňov Celzia, v Paríži približne 39 stupňov.



Seniori trpia


V departemente Gironde zomreli počas víkendu traja ľudia vo veku od 80 do 95 rokov, pričom miestne úrady pripísali ich úmrtia aj extrémnym horúčavám.


Viaceré mestá zrušili tradičný sviatok hudby a vláda v oblastiach s najvyšším stupňom výstrahy zakázala konzumáciu alkoholu na verejných priestranstvách.


„Táto vlna horúčav je mimoriadne intenzívna a prichádza nezvyčajne skoro,“ povedal námestník francúzskeho ministra životného prostredia Mathieu Lefevre.



Zrušili aj futbal


Horúčavy zasiahli aj ďalšie európske krajiny. Belgicko a Francúzsko obmedzili železničnú dopravu, aby znížili riziko porúch spôsobených vysokými teplotami.


Belgickí meteorológovia očakávajú, že krajina v najbližších dňoch zaznamená najvyššie teploty vo svojej histórii.


Španielska meteorologická služba Aemet varovala pred „mimoriadne vysokými“ dennými aj nočnými teplotami najmenej do stredy.


V niektorých oblastiach môže ortuť teplomera vystúpiť až na 44 stupňov Celzia. Pre horúčavy úrady v Madride zrušili aj plánované verejné premietanie futbalového zápasu majstrovstiev sveta.



Katastrofa z roku 2003


Extrémne teploty čakajú aj Britániu. Podľa predsedníčky Kráľovskej meteorologickej spoločnosti Liz Bentleyovej môžu teploty dosiahnuť 38 až 39 stupňov Celzia, čím padnú doterajšie júnové rekordy.


Vedci upozorňujú, že za čoraz častejšími a intenzívnejšími vlnami horúčav stojí predovšetkým klimatická zmena spôsobená ľudskou činnosťou.


„Klimatická zmena spôsobená človekom vytvorila podmienky na to, aby boli takéto extrémne teploty oveľa intenzívnejšie než v minulosti,“ uviedol výskumník Akshay Deoras z britskej Univerzity v Readingu.


Súčasná vlna horúčav je už druhou vo Francúzsku v tomto roku. Katastrofálne horúčavy v lete 2003 pripravili vo Francúzsku o život takmer 15-tisíc ľudí a v celej Európe si podľa odhadov vyžiadali viac ako 70-tisíc obetí.




Zdroj: SITA.sk - Vlna horúčav naberá na sile, viaceré európske krajiny zatvárajú školy a obmedzujú dopravu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Extrémne počasie Francúzska vláda Klíma Klimatická zmena vlna horúčav
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