 Tlačové správy

Ekologickejšie predajne: Za deväť rokov Tesco znížilo emisie o 81 %


Za deväť rokov reťazec znížil emisie skleníkových plynov vo svojich prevádzkach až o 81 %. Za týmto úspechom stojí najmä využívanie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, modernizácia tepelných ...



Zdieľať
tesco predajna 676x493 8.9.2025 (SITA.sk) - Za deväť rokov reťazec znížil emisie skleníkových plynov vo svojich prevádzkach až o 81 %. Za týmto úspechom stojí najmä využívanie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, modernizácia tepelných čerpadiel, výmena plynových pecí za elektrické aj ďalšie opatrenia, ktoré pomáhajú chrániť životné prostredie.


"Klimatickú zmenu považujeme za jednu z najväčších výziev súčasnosti. Ochrana planéty a trvalá udržateľnosť je preto stabilnou súčasťou našich cieľov, stratégií aj obchodných plánov. Sme veľmi radi, že vďaka tomuto systematickému prístupu dosahujeme konkrétne výsledky – zníženie emisií o 81 % od východiskového roku 2016/17. V porovnaní s uplynulým rokom ide o výrazný posun o ďalších 12 percent," hovorí Michaela Lehotská, manažérka spoločenskej zodpovednosti Tesca na Slovensku.

Cieľom Tesca je dosiahnuť do roku 2035 uhlíkovú neutralitu vo svojich prevádzkach a do roku 2050 klimatickú neutralitu v celom dodávateľskom reťazci pre vlastné značky. Na dosiahnutie týchto cieľov reťazec od roku 2020 nakupuje 100 % elektrickej energie len z obnoviteľných zdrojov a každý rok podniká ďalšie kroky smerom k trvalej udržateľnosti.

Na svojich prevádzkach postupne zavádza energeticky úsporné opatrenia – bezemisné potravinové chladenie, ekologickejšiu vzduchotechniku, LED svietidlá a ich inteligentné riadenie na predajnej ploche podľa aktuálnej potreby. Všetkých 64 hypermarketov Tesco má nainštalované tepelné čerpadlá, ktoré reťazec zároveň postupne modernizuje s cieľom ďalšieho zníženia emisií.

"Dekarbonizácia tepelných čerpadiel na ďalších 5 hypermarketoch v uplynulom roku bola jedným z dôležitých krokov, ktoré prispeli k výraznému medziročnému zníženiu emisií. V súčasnosti máme modernejšie tepelné čerpadlá na 11 prevádzkach a v dekarbonizácii plánujeme ďalej pokračovať," tvrdí Michaela Lehotská a dodáva: "K výbornému výsledku určite prispela aj výmena plynových pecí za elektrické. Vzhľadom na to, že elektrickú energiu máme na 100 % z obnoviteľných zdrojov, pečenie a dopekanie pečiva v našich obchodoch produkuje nulové emisie."

Cieľom Tesca je dosiahnutie trvalej udržateľnosti aj mimo samotných prevádzok. Reťazec preto investoval do moderných vozidiel, školení vodičov a do technológií na zníženie emisií v distribúcii. Na znižovaní emisií v dodávateľskom reťazci Tesco spolupracuje aj s dodávateľmi a ďalšími organizáciami.

V rámci projektu Tesco pre udržateľnú budúcnosť reťazec priamo v predajniach poukazuje na iniciatívy a činnosti, ktorými prispieva k ochrane životného prostredia s ohľadom na klimatickú zmenu. Verí, že aj týmto spôsobom inšpiruje partnerov, dodávateľov aj širokú verejnosť, aby prinášali planéte každý deň niečo navyše.

"Sme presvedčení, že je zodpovednosťou každého z nás snažiť sa prispieť k riešeniu klimatickej krízy. Riziká vyplývajúce zo zmeny klímy totiž predstavujú vážnu hrozbu pre každého, či už zákazníkov alebo všetkých partnerov v rámci dodávateľského reťazca. Snažíme sa preto v spolupráci s nimi postupne znižovať všetky emisie pri ceste potravín z farmy až na stôl. Pretože len spoločne môžeme dosiahnuť skutočnú zmenu a udržateľnú budúcnosť," dodáva Michaela Lehotská.

Zdroj: SITA.sk - Ekologickejšie predajne: Za deväť rokov Tesco znížilo emisie o 81 % © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ekológia PR Uhlíková neutralita
