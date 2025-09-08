Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

08. septembra 2025

Hlas dostal pokutu 5-tisíc eur, neskoro zverejnil zmluvu o pôžičke od Pellegriniho sestry


Štátna volebná komisia udelila politickej strane Hlas-SD pokutu 5-tisíc eur za oneskorené zverejnenie zmluvy o pôžičke s firmou Element Business. Informoval o ...



Zdieľať
68517a818e52c389712895 676x451 8.9.2025 (SITA.sk) - Štátna volebná komisia udelila politickej strane Hlas-SD pokutu 5-tisíc eur za oneskorené zverejnenie zmluvy o pôžičke s firmou Element Business. Informoval o tom portál televízie Markíza tvnoviny.sk.


„Štátna komisia dnes uložila politickej strane Hlas pokutu 5-tisíc eur, a to za oneskorené zverejnenie zmluvy o pôžičke s firmou Element Business. Suma 5-tisíc eur je jediná možná zo zákona, nie je možná ani vyššia ani nižšia. Rozhodnutie bolo prijaté jednomyseľne všetkými prítomnými členmi komisie,“ uviedol pre televíziu predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Burda.

Komisia evidovala dva podnety, z ktorých jeden podala samotná strana Hlas-SD. Pôžička je spojená so sestrou kandidáta na prezidenta SR Petra Pellegriniho.


Zdroj: SITA.sk - Hlas dostal pokutu 5-tisíc eur, neskoro zverejnil zmluvu o pôžičke od Pellegriniho sestry © SITA Všetky práva vyhradené.

