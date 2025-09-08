Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 8.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Miriama
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

08. septembra 2025

Splnomocnenec Európskej únie pre sankcie voči Rusku smeruje do USA


Tagy: americké sankcie Európske sankcie sankcie voči Rusku vojna na Ukrajine

Splnomocnenec Európskej únie pre sankcie David O'Sullivan povedie vo Washingtone rokovania so Spojenými štátmi o zintenzívnení koordinácie sankcií voči Rusku pre jeho vojnu na Ukrajine. Predstaviteľ EÚ, ktorý ...



Zdieľať
belgium_eu_trade_mercosur_99339 676x451 8.9.2025 (SITA.sk) - Splnomocnenec Európskej únie pre sankcie David O'Sullivan povedie vo Washingtone rokovania so Spojenými štátmi o zintenzívnení koordinácie sankcií voči Rusku pre jeho vojnu na Ukrajine. Predstaviteľ EÚ, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity, uviedol, že O'Sullivan bude v USA rokovať v priebehu pondelka a utorka.


Americký prezident Donald Trump v nedeľu pohrozil uvalením ďalších sankcií na Rusko po tom, ako Kremeľ podnikol svoj najväčší vzdušný útok na Ukrajinu.

Zvýšenie tlaku


Minister financií USA Scott Bessent povedal, že Washington je pripravený „zvýšiť tlak“ na Rusko, ale že aj Európa musí konať, aby skutočne prinútili Moskvu sadnúť si k rokovaciemu stolu. „Hovoríme o tom, čo môžu tieto dve strany, a to EÚ a USA, urobiť spoločne. A sme pripravení zvýšiť tlak na Rusko,“ povedal Bessent pre NBC.

Trump pohrozil postihom krajín, ktoré kupujú ruskú ropu, v snahe odrezať kľúčový zdroj financovania ruskej vojny. Zatiaľ však takzvané sekundárne sankcie uvalil iba na Indiu.

EÚ v súčasnosti pripravuje nový balík sankcií voči Rusku a uviedla, že by mal zahŕňať aj ďalšie sekundárne postihy voči krajinám, ktoré pomáhajú Moskve sankcie obchádzať.


Zdroj: SITA.sk - Splnomocnenec Európskej únie pre sankcie voči Rusku smeruje do USA © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americké sankcie Európske sankcie sankcie voči Rusku vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ekologickejšie predajne: Za deväť rokov Tesco znížilo emisie o 81 %
<< predchádzajúci článok
Poslanecký klub Hnutia Slovensko má novú posilu, Dušenka nahradí zosnulú Záborskú – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 