Ekonomickí migranti nás prišli vyžierať, tvrdí Kollár a Fico sa obáva rozhodnutia Nemecka. Obaja chcú vojakov na hraniciach

Napojení na teroristov

Vojaci sedia v kasárňach

24.9.2023 (SITA.sk) - Nemci idú prijať mimoriadne vážne rozhodnutie, ktoré bude ovplyvňovať Slovensko. Uviedol to predseda strany Smer-SD Robert Fico v diskusnej relácii televízie TA3 V politike.Ako vysvetlil, z nemeckého prostredia majú informácie, že Nemecko pripravuje v súvislosti s nelegálnou migráciou zavedenie hraničnej kontroly s Českou republikou.„Hovoril o tom príslušný minister, začínajú to hovoriť najvyšší predstavitelia Nemecka, preto očakávame, že Nemecko zavedie hraničné kontroly s Českom, čo znamená, že Česká republika zavedie hraničné kontroly so Slovenskom," uviedol Fico a dodal, že bude tým pádom pre migrantov problém prejsť na druhú stranu.Podľa predsedu Smeru treba chrániť slovensko-maďarské hranice tým, že sa na 250 kilometrov hranice postavia všetci vojaci a policajti."My máme podľa zákona práva nevpustiť ani jedného migranta," podotkol Fico s tým, že o migrantoch sa nič nevie vrátane ich mien, dátumov narodenia.„Mnohí z nich sú napojení na teroristické štruktúry. Hoci títo ľudia hovoria, že sú zo Sýrie, sú z iných krajín," uviedol Fico.Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár v rámci diskusie vyjadril súhlas s tým, že treba na hranice nasadiť vojakov.„Som absolútne proti ekonomickým migrantom, prišli nás vyžierať," vyhlásil Kollár a pripomenul, že ukrajinských migrantov privítali s otvorenou náručou, no s ekonomickými nesúhlasí."Už dávno malo byť na hraniciach vojsko a polícia," doplnil Kollár s tým, že vojenské kapacity na to Slovenské má. „Bojujú vojaci niekde? Nebojujú. Sedia v kasárňach," uzavrel Kollár.