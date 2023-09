Žaloba na prezidentku je podľa Šimečku pokračujúcou kampaňou Fica, ľudia sa z nej nenajedia, doplnil Pellegrini

Dôvody môžu byť iba dva

Stačí si počkať

24.9.2023 (SITA.sk) - Plán vyvolať hlasovanie o ústavnej žalobe na prezidentku Zuzanu Čaputovú Robertom Ficom je podľa lídra hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michala Šimečku pokračujúcou kampaňou proti prezidentke a aj proti PS.Šimečka to uviedol v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.Pokiaľ ide o samotnú žalobu, Šimečka na ňu nevidí žiaden dôvod. Ako vysvetlil, prezidentka môže byť žalovaná buď za velezradu alebo za úmyselné porušenie ústavy.„Ak si Fico myslí, že stretnutie prezidentky s generálnym prokurátorom je jedno z týchto dvoch porušení, tak by mal vrátiť právnický diplom."Predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini doplnil, že problémy na Slovensku sú aktuálne úplne iné.„Zo žaloby na prezidentku občania nebudú nič mať. Ani sa nenajedia, nebudú mať lacnejšie potraviny ani energie, ani sa nevysporiadame s migrantmi," vyhlásil Pellegrini s tým, že ak prezidentka vstupovala do trestných stíhaní, stačí počkať, keď prestane byť prezidentkou, stratí trestnoprávnu imunitu a môže byť na ňu podané štandardné trestné oznámenie a bude sa musieť za to zodpovedať.„Ak bude strana Hlas v parlamente, a bude mať právo čo to hovoriť aj do fungovania vlády, tak budeme nabádať koaličných partnerov, aby sme riešili skutočné problémy ľudí a nezapodievali sa prezidentkou, ktorá o pár mesiacov už navždy skončí v slovenskej politike," dodal Pellegrini.