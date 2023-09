Mierový plán Ukrajiny nie je podľa Lavrova realistický, bez územných ústupkov Rusku nie je realizovateľný

Bez územia žiadny mier

Rusi porušujú dohody

24.9.2023 (SITA.sk) - Mierový plán Ukrajiny nie je „realizovateľný“ ani „realistický“. Ako referuje spravodajský web CNN, na sobotňajšej tlačovej konferencii na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov v New Yorku to povedal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov Šéf ruskej diplomacie tvrdí, že mierový vzorec ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského , ktorý nemôže obsahovať postúpenie akéhokoľvek územia Rusku, nie je realizovateľný.„Zároveň každý hovorí, že toto sú len podmienky na vyjednávanie,“ povedal Lavrov.Na otázku, či bude Moskva rokovať s ukrajinskou vládou, ak Zelenskyj stiahne dekrét o zamedzení rokovaní s Ruskom, Lavrov odpovedal, že Ukrajina to neurobí a Zelenskyj namiesto toho „chodí po celom svete a žiada peniaze“, zbrane a pozornosť.Zelenskyj, ktorý pôvodne navrhol stretnutie s ruským vodcom Vladimirom Putinom v prvých dňoch invázie, vyjadril obavy z rokovaní s Ruskom a poukázal na ruskú históriu porušovania dohôd.Lavrov taktiež kritizoval vojenskú alianciu USA, Európskej únie a NATO za ich podporu Ukrajine a nazval Západ „ríšou lží“.