Ekonomiku USA čakajú najbližšie mesiace turbulencie, a to i napriek vakcíne voči koronavírusu

11.11.2020 (Webnoviny.sk) - Najbližších šesť mesiacov bude podľa šéfa bostonskej pobočky centrálnej banky USA Erica Rosengrena naďalej turbulentných. Napriek príchodu vakcíny globálna ekonomika stále zápasí s vplyvmi pandémie koronavírusu . Firmy Pfizer a BioNTech oznámili, že ich vakcína proti ochoreniu COVID-19 má viac ako 90-percentnú účinnosť.Táto správa podporila nádej, že pandémia by sa mohla prekonať skôr. "Hoci je to určite dobrá správa a mali by sme mať veľmi silný ekonomický rast, domnievam sa, že najbližších šesť mesiacov bude naďalej veľmi rozbúrených," povedal však Rosengren pre televíznu stanicu CNBC. Americký Federálny rezervný systém (Fed) v septembri odhadol, že ekonomika USA sa v toto roku zmenší o 3 až 4 percentá a potom bude nasledovať jej rast o 3,6 až 4,7 percenta v budúcom roku.Šéf bostonskej pobočky Fed-u však upozornil, že bez fiškálnej pomoci a rýchlej distribúcie vakcíny môže nastať ďalšie zatváranie firiem a stúpnuť nezamestnanosť. "To, koľko fiškálnej politiky budeme potrebovať, bude sčasti závisieť od rýchlosti rozsiahlej distribúcie vakcíny," dodal Rosengren.