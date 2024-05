Ekonómka upozornila na neefektívny prenájom sanitiek a dostala výpoveď, po rokoch sa môže vrátiť do práce

Ekonómka videla riziká

Nezostala v tom sama

24.5.2024 (SITA.sk) - Ekonómka košickej záchranky Mária Koránová, ktorá pred rokmi upozornila na neefektívny prenájom sanitiek, sa môže vrátiť po rokoch do práce v košickej záchranke. Ako informovala Nadácia Zastavme korupciu , rozhodol o tom Mestský súd Košice. Rozhodnutie však zatiaľ nie je právoplatné.Prípad siaha ešte do roku 2017. Vtedy košická záchranka vyhlásila zákazku na prenájom sanitiek. Koránová ako ekonómka záchranky v Košiciach v podmienkach tendra videla viacero rizík.Napriek jej upozorneniu bola zákazka podpísaná, preto sa v roku 2019 obrátila na políciu. Následne získala status chráneného oznamovateľa, no napriek tomu dostala v lete 2021 výpoveď. Súd však nakoniec rozhodol, že táto výpoveď nie je platná.„Tento boj nikdy nie je márny. Netreba sa vzdávať, ale vytrvať. Našťastie tu sú mimovládne organizácie, Úrad na ochranu oznamovateľov , právnici a ďalší ľudia pripravení brániť práva zákonom chránených oznamovateľov. Ani ja som v tom nezostala sama," uviedla Koránová.Podľa riaditeľky Nadácie Zastavme korupciu Zuzany Petkovej je verdikt súdu dobrou správou. „Rozhodnutie súdu dáva nádej všetkým čestným ľuďom, že byť čestní sa na Slovensku oplatí,” zdôraznila.Verdikt súdu nadobudne právoplatnosť, pokiaľ sa žiadna zo strán sporu neodvolá.