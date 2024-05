Maďarsko sa bude snažiť odstúpiť od úsilia NATO podporovať Ukrajinu, tvrdí Orbán

24.5.2024 (SITA.sk) - Maďarsko sa bude snažiť odstúpiť od akýchkoľvek operácií Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) zameraných na podporu Ukrajiny. V piatok to uviedol maďarský premiér Viktor Orbán , pričom naznačil, že vojenská aliancia a Európska únia smerujú k priamemu konfliktu s Ruskom.Orbán pre štátny rozhlas povedal, že Maďarsko je proti plánu, ktorý NATO zvažuje, poskytnúť Ukrajine v nadchádzajúcich rokoch predvídateľnejšiu vojenskú podporu na odrazenie rozsiahlej invázie Moskvy, keďže lepšie vyzbrojené ruské jednotky preberajú kontrolu nad bojiskom.„Neschvaľujeme to, ani sa nechceme podieľať na finančnej či zbrojnej podpore (Ukrajiny), a to ani v rámci NATO,“ povedal Orbán s tým, že Maďarsko zaujalo pozíciu „nezúčastneného“ v akejkoľvek potenciálnej operácii NATO na pomoc Kyjevu.„Musíme nanovo definovať našu pozíciu v rámci vojenskej aliancie a naši právnici a predstavitelia pracujú na tom, ako môže Maďarsko existovať ako člen NATO, pričom sa nezúčastňuje na akciách NATO mimo svojho územia,“ povedal Orbán, ktorý je považovaný za najbližšieho partnera ruského vodcu Vladimira Putina v Európskej únii.