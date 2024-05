Poslanci SNS predkladajú legislatívne zmeny, ktoré umožnia odhalenie totožnosti diskutujúcich v online priestore

Právo na opravu

Prevádzkovatelia spravodajských portálov

24.5.2024 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) predkladá do Národnej rady SR zmeny, na základe ktorých by sa mala dať odhaliť totožnosť diskutujúcich v online priestore. Novelu zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie predkladajú poslanci Roman Michelko Jej cieľom by malo byť posilnenie ochrany osobnostných práv, zvýšenie transparentnosti médií a zvýšenie dôveryhodnosti a kvality informácií poskytovaných médiami.Zaviesť by sa mal inštitút „právo na opravu“, ktorý nahradí súčasné „právo na vyjadrenie“.Právo na opravu by malo fyzickým i právnickým osobám podľa poslancov umožniť žiadať o uverejnenie opravy nepravdivých alebo neúplných skutkových tvrdení, ktoré zasahujú do ich cti, dôstojnosti alebo dobrej povesti.„Podľa návrhu SNS bude možné požiadať o opravu do ôsmich dní od uverejnenia predmetného tvrdenia. Žiadosť musí obsahovať návrh znenia opravy, identifikáciu vydania, popis skutkového tvrdenia a uvedenie pravdivého tvrdenia. Oprava musí byť uverejnená do troch dní od doručenia žiadosti alebo v inej primeranej lehote, ktorá nesmie presiahnuť 60 dní,“ vysvetlili predkladatelia.Národniari požadujú i zmeny, ktoré zasiahnu prevádzkovateľov spravodajských webových portálov umožňujúcich diskusiu k článkom.„Prevádzkovatelia budú musieť vopred získať a overiť identifikačné údaje fyzických osôb, ktoré sa zúčastňujú diskusií. Tieto údaje budú uchovávané na účely preukázania totožnosti diskutujúcich v prípade potreby. Táto zmena reaguje aj na nedávne prípady, keď boli napríklad obvinené osoby za schvaľovanie konania útočníka v Handlovej. Nedávne udalosti ukázali potrebu efektívneho riadenia a kontroly nenávistných prejavov na internete," tvrdia predkladatelia.SNS tvrdí, že ich návrh je v súlade s medzinárodnými zmluvami a právom Európskej únie a prispeje k lepšiemu fungovaniu demokratickej spoločnosti.