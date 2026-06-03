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03. júna 2026
Ekumenická rada cirkví reagovala na intenzívnu diskusiu, ktorú vyvolalo Dobrovodského podanie na Ústavný súd
Chceme zdôrazniť, že naše cirkvi v otázke registrácie cirkví nežiadajú privilégiá, ale také riešenie, ktoré bude citlivejšie zohľadňovať individuálne práva i spoločenské záujmy, dodali ...
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3.6.2026 (SITA.sk) - Chceme zdôrazniť, že naše cirkvi v otázke registrácie cirkví nežiadajú privilégiá, ale také riešenie, ktoré bude citlivejšie zohľadňovať individuálne práva i spoločenské záujmy, dodali predstavitelia.
Členovia a pridružení členovia Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike vyzvali na vecnú a rešpektujúcu diskusiu o podmienkach registrácie cirkví a náboženských spoločností. Vo vyhlásení prijatom na zasadnutí 27. mája reagovali na aktuálnu verejnú debatu, ktorú otvorilo podanie verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského na Ústavný súd SR.
Ekumenická rada cirkví sa dištancovala od „neprijateľného tónu diskusie“, ktorý sa v súvislosti s témou objavil vo verejnom priestore, a vyzvala všetky zainteresované strany na návrat k vecnej komunikácii a rokovaniam.
Predstavitelia cirkví zdôraznili, že sú otvorení korektným rokovaniam. „Zosúladenie individuálnych práv a spoločenských záujmov nie je jednoduchou úlohou. Chceme zdôrazniť, že naše cirkvi v otázke registrácie cirkví nežiadajú privilégiá, ale také riešenie, ktoré bude citlivejšie zohľadňovať individuálne práva i spoločenské záujmy, zároveň však uzná pozitívnu úlohu cirkví a náboženských spoločenstiev a bude s nimi zaobchádzať primerane ich spoločenskému významu,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Súčasná právna úprava vyžaduje, aby sa k novovznikajúcej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti hlásilo najmenej 50 000 plnoletých občanov Slovenskej republiky s trvalým pobytom na jej území. Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský podal 12. mája 2026 na Ústavný súd SR návrh na preskúmanie ústavnosti tejto podmienky.
Podľa neho nastavenie zákona neprimerane zasahuje do slobody náboženského vyznania a práva slobodne prejavovať náboženstvo alebo vieru spoločne s inými. Vo svojom podaní argumentuje, že požiadavka 50 000 členov je v podmienkach Slovenska neprimeraná a v praxi výrazne sťažuje registráciu nových alebo menších náboženských spoločenstiev.
Podanie vyvolalo intenzívnu verejnú diskusiu. Koncom mája Dobrovodský požiadal Policajný zbor o prijatie opatrení na ochranu pracovného prostredia zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu práv.
Reagoval tak na vlnu nenávistných reakcií, urážok a vyhrážok, ktoré podľa jeho úradu nasledovali po verejných vyjadreniach niektorých predstaviteľov spájajúcich jeho návrh s údajnou „islamizáciou Slovenska“. Ombudsman tieto tvrdenia odmietol a zdôraznil, že jeho podanie reaguje na podnet občianskeho združenia Starokatolíci na Slovensku z januára 2023.
Zdroj: SITA.sk - Ekumenická rada cirkví reagovala na intenzívnu diskusiu, ktorú vyvolalo Dobrovodského podanie na Ústavný súd © SITA Všetky práva vyhradené.
Členovia a pridružení členovia Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike vyzvali na vecnú a rešpektujúcu diskusiu o podmienkach registrácie cirkví a náboženských spoločností. Vo vyhlásení prijatom na zasadnutí 27. mája reagovali na aktuálnu verejnú debatu, ktorú otvorilo podanie verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského na Ústavný súd SR.
Predstavitelia cirkví sú otvorení rokovaniam
Ekumenická rada cirkví sa dištancovala od „neprijateľného tónu diskusie“, ktorý sa v súvislosti s témou objavil vo verejnom priestore, a vyzvala všetky zainteresované strany na návrat k vecnej komunikácii a rokovaniam.
Predstavitelia cirkví zdôraznili, že sú otvorení korektným rokovaniam. „Zosúladenie individuálnych práv a spoločenských záujmov nie je jednoduchou úlohou. Chceme zdôrazniť, že naše cirkvi v otázke registrácie cirkví nežiadajú privilégiá, ale také riešenie, ktoré bude citlivejšie zohľadňovať individuálne práva i spoločenské záujmy, zároveň však uzná pozitívnu úlohu cirkví a náboženských spoločenstiev a bude s nimi zaobchádzať primerane ich spoločenskému významu,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Súčasná právna úprava vyžaduje, aby sa k novovznikajúcej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti hlásilo najmenej 50 000 plnoletých občanov Slovenskej republiky s trvalým pobytom na jej území. Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský podal 12. mája 2026 na Ústavný súd SR návrh na preskúmanie ústavnosti tejto podmienky.
Dobrovodský dostal nenávistné reakcie
Podľa neho nastavenie zákona neprimerane zasahuje do slobody náboženského vyznania a práva slobodne prejavovať náboženstvo alebo vieru spoločne s inými. Vo svojom podaní argumentuje, že požiadavka 50 000 členov je v podmienkach Slovenska neprimeraná a v praxi výrazne sťažuje registráciu nových alebo menších náboženských spoločenstiev.
Podanie vyvolalo intenzívnu verejnú diskusiu. Koncom mája Dobrovodský požiadal Policajný zbor o prijatie opatrení na ochranu pracovného prostredia zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu práv.
Reagoval tak na vlnu nenávistných reakcií, urážok a vyhrážok, ktoré podľa jeho úradu nasledovali po verejných vyjadreniach niektorých predstaviteľov spájajúcich jeho návrh s údajnou „islamizáciou Slovenska“. Ombudsman tieto tvrdenia odmietol a zdôraznil, že jeho podanie reaguje na podnet občianskeho združenia Starokatolíci na Slovensku z januára 2023.
Zdroj: SITA.sk - Ekumenická rada cirkví reagovala na intenzívnu diskusiu, ktorú vyvolalo Dobrovodského podanie na Ústavný súd © SITA Všetky práva vyhradené.
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