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03. júna 2026

Greenpeace môže v Holandsku žalovať americký koncern v spore o miliónové odškodné


Tagy: Energetické spoločnosti Environmentálne organizácie Odškodné Protesty

Environmentálna organizácia čelí v USA žalobe za protesty proti ropovodu Dakota Access Pipeline. Holandský súd v stredu povolil organizácii



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gettyimages 458296277 676x450 3.6.2026 (SITA.sk) - Environmentálna organizácia čelí v USA žalobe za protesty proti ropovodu Dakota Access Pipeline.

Holandský súd v stredu povolil organizácii Greenpeace podať protižalobu voči americkému energetickému koncernu Energy Transfer v spore o odškodné vo výške 345 miliónov dolárov.


Súd v Amsterdame rozhodol, že je oprávnený prípad prerokovať, keďže medzinárodná centrála Greenpeace sídli v Holandsku. Ďalšie pojednávania sú naplánované na budúci mesiac.



Likvidačná pokuta


Právni experti aj aktivistické organizácie upozorňujú, že prípad môže mať významné dôsledky pre slobodu protestu a prejavu, ale aj pre finančné prežitie Greenpeace.


Americká porota minulý rok priznala spoločnosti Energy Transfer viac než 660 miliónov dolárov za škody súvisiace s protestmi proti ropovodu Dakota Access Pipeline spred takmer desiatich rokov. Súd v Severnej Dakote neskôr sumu znížil približne na polovicu.


Greenpeace tvrdí, že organizácia nemá prostriedky na zaplatenie odškodného a žalobu označuje za pokus umlčať protestné hnutia.



Veľké protesty


Spor súvisí s protestmi Siouxov z rezervácie Standing Rock proti ropovodu Dakota Access Pipeline v rokoch 2016 až 2017.


Išlo o jednu z najväčších ekologických protestných kampaní v moderných dejinách USA.


Greenpeace tvrdí, že v protestoch zohrával iba obmedzenú a nenásilnú úlohu. Holandský súd zamietol žiadosť spoločnosti Energy Transfer o zastavenie konania a uviedol, že Amsterdam je miestom, kde Greenpeace utrpel údajné škody.


Organizácia pred rozhodnutím zverejnila video s hercom Javierom Bardemom, ktorý varoval pred takzvanými žalobami SLAPP využívanými podľa kritikov na zastrašovanie aktivistov a novinárov.




Zdroj: SITA.sk - Greenpeace môže v Holandsku žalovať americký koncern v spore o miliónové odškodné © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Energetické spoločnosti Environmentálne organizácie Odškodné Protesty
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