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03. júna 2026
Greenpeace môže v Holandsku žalovať americký koncern v spore o miliónové odškodné
Environmentálna organizácia čelí v USA žalobe za protesty proti ropovodu Dakota Access Pipeline. Holandský súd v stredu povolil organizácii
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Holandský súd v stredu povolil organizácii Greenpeace podať protižalobu voči americkému energetickému koncernu Energy Transfer v spore o odškodné vo výške 345 miliónov dolárov.
Súd v Amsterdame rozhodol, že je oprávnený prípad prerokovať, keďže medzinárodná centrála Greenpeace sídli v Holandsku. Ďalšie pojednávania sú naplánované na budúci mesiac.
Likvidačná pokuta
Právni experti aj aktivistické organizácie upozorňujú, že prípad môže mať významné dôsledky pre slobodu protestu a prejavu, ale aj pre finančné prežitie Greenpeace.
Americká porota minulý rok priznala spoločnosti Energy Transfer viac než 660 miliónov dolárov za škody súvisiace s protestmi proti ropovodu Dakota Access Pipeline spred takmer desiatich rokov. Súd v Severnej Dakote neskôr sumu znížil približne na polovicu.
Greenpeace tvrdí, že organizácia nemá prostriedky na zaplatenie odškodného a žalobu označuje za pokus umlčať protestné hnutia.
Veľké protesty
Spor súvisí s protestmi Siouxov z rezervácie Standing Rock proti ropovodu Dakota Access Pipeline v rokoch 2016 až 2017.
Išlo o jednu z najväčších ekologických protestných kampaní v moderných dejinách USA.
Greenpeace tvrdí, že v protestoch zohrával iba obmedzenú a nenásilnú úlohu. Holandský súd zamietol žiadosť spoločnosti Energy Transfer o zastavenie konania a uviedol, že Amsterdam je miestom, kde Greenpeace utrpel údajné škody.
Organizácia pred rozhodnutím zverejnila video s hercom Javierom Bardemom, ktorý varoval pred takzvanými žalobami SLAPP využívanými podľa kritikov na zastrašovanie aktivistov a novinárov.
Zdroj: SITA.sk - Greenpeace môže v Holandsku žalovať americký koncern v spore o miliónové odškodné © SITA Všetky práva vyhradené.
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