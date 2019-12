Rusi aj napriek trestu pokračujú v príprave na OH v Tokiu

Muž kráča okolo budovy Ruského olympijského výboru v Moskve 9. novembra 2015. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 11. decembra (TASR) - Ruská vlajka sa na olympijských hrách v Tokiu neobjaví v dôsledku trestu za dopingovú aféru, jeho športovci sa však naďalej pripravujú na vrcholné podujatie podľa plánu. Povedal to prezident tamojšieho olympijského výboru Stanislav Pozdňakov.Svetová antidopingová agentúra (WADA) vylúčila Rusko na štyri roky z vrcholných svetových podujatí za manipuláciu dát z moskovského laboratória, no prevereným športovcom umožní účasť na OH so štatútom "nezávislých" a pod neutrálnou vlajkou. "," uviedol Pozdňakov podľa agentúry DPA.Rusko už avizovalo, že sa proti rozhodnutiu WADA odvolá. Právnu pomoc prisľúbila aj vláda. "," povedal prezident Ruskej federácie Vladimir Putin.