V top desiatke ankety Futbalista roka je nováčikom Strelec

Do 32. ročníka ankety Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Futbalista roka 2024 sa zapojilo rekordný počet 105 hlasujúcich z radov novinárov a odborníkov. V hlavnej kategórii je osem mien totožných s prechádzajúcim rokom, premiérovo sa do najlepšej desiatky dostal David Strelec a po troch rokoch sa vrátil Ivan Schranz.



"Máme historický počet hlasujúcich - 105, čo je najvyšší počet v 32-ročnej histórii. Celkovo 74 hlasujúcich je z radov členov Slovenskej futbalovej akadémie a odborníkov na ženský futbal a 31 zástupcov médií. Súčasťou slávnostného galavečera bude uvedenie ďalších piatich členov do Siene slávy," povedal na tlačovej konferencii prezident SFZ Ján Kováčik.



Top desať v hlavnej kategórii tvoria abecedne Martin Dúbravka (Newcastle United), Ondrej Duda (Hellas Verona), Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam), Lukáš Haraslín (Sparta Praha), Juraj Kucka (ŠK Slovan Bratislava), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Ivan Schranz (Slavia Praha), David Strelec (ŠK Slovan Bratislava), Milan Škriniar (Paríž Saint-Germain), Denis Vavro (FC Kodaň/VfL Wolfsburg). Prvenstvo obhajuje Stanislav Lobotka, tohtoročný víťaz sa objavil na 53 hlasovacích lístkoch. Najdlhšiu sériu účastí v najlepšej desiatke má Juraj Kucka, je v nej nepretržite od roku 2010.



Cenu Petra Dubovského pre najlepšieho futbalistu Slovenska do 21 rokov za rok 2024 získa jeden z pätice Adrián Kaprálik (Górnik Zabrze/MŠK Žilina), Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Adam Obert (Cagliari Calcio), Leo Sauer (Feyenoord Rotterdam/NAC Breda) a Tomáš Suslov (Hellas Verona). Zloženie tejto kategórie je totožné ako pred rokom, prvé miesto získal vtedy Leo Sauer. Tretíkrát za sebou sa medzi najlepšiu pätku zostali Adrián Kaprálik, Adam Obert a Tomáš Suslov.

Medzi kandidátmi na trénera roka figurujú Francesco Calzona (reprezentácia Slovenska muži), Michal Gašparík (FC Spartak Trnava), Jaroslav Kentoš (reprezentácia Slovenska do 21 rokov), Michal Ščasný (MŠK Žilina) a Vladimír Weiss st. (ŠK Slovan Bratislava). Pred rokom vyhlásili za najlepšieho trénera Vladimíra Weissa st. Tohtoročný víťaz sa objavil na polovici hlasovacích lístkov.



Najlepšiu desiatku v kategórii futbalistka roka tvoria abecedne Diana Bartovičová (Slavia Praha), Patrícia Fischerová (AIK Štokholm), Patrícia Hmírová (Sporting de Huelva/Deportivo La Coruňa), Mária Korenčiová (FC Como/FC Freedom), Ľudmila Maťavková (Anderlecht Brusel), Mária Mikolajová (SKN St. Pölten), Tamara Morávková (Slavia Praha), Laura Retkesová (Sparta Praha), Martina Šurnovská (Slavia Praha), Jana Vojteková (FC Bazilej). Prvé miesto obhajuje Mária Mikolajová.



"Netipujem, ani nehlasujem, ale nič ma neprekvapilo. Myslím si, že je tam odzrkadlenie toho, ako jednotliví hráči pôsobili v reprezentácií a vo svojich kluboch. Ako som povedal, v poradí má absolútne nič neprekvapilo. Keby som mal možnosť hlasovať, tak by som asi hlasoval veľmi totožne, aké sú aj výsledky," uviedol Kováčik.



Slávnostný galavečer a vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií sa uskutoční v pondelok 17. marca o 20.30 h. Svojho futbalistu a futbalistku roka si môžu voliť aj fanúšikovia, hlasovanie spustili v stredu 5. marca o 11.00 h na webovej stránke SFZ.

Futbalista roka 2024 - kandidáti:



Martin Dúbravka (Newcastle United), Ondrej Duda (Hellas Verona), Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam), Lukáš Haraslín (Sparta Praha), Juraj Kucka (ŠK Slovan Bratislava), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Ivan Schranz (Slavia Praha), David Strelec (ŠK Slovan Bratislava), Milan Škriniar (Paríž Saint-Germain/Fenerbahce Istanbul), Denis Vavro (FC Kodaň/VfL Wolfsburg)



ďalšie poradie: 11. Martin Valjent (RCD Mallorca) 88 b, 12. Dominik Takáč (ŠK Slovan Bratislava) 43, 13. Tomáš Suslov (Hellas Verona) 33, 14. Adam Obert (Cagliari Calcio) 21, 15. Patrik Hrošovský (KRC Genk) 18, 16. Vladimír Weiss (ŠK Slovan Bratislava) 15, 17. Leo Sauer (Feyenoord Rotterdam/NAC Breda) 12, 18. Matúš Bero (VfL Bochum) a Peter Pekarík (Hertha Berlín/MŠK Žilina) obaja 10, 20. Matej Trusa (FC DAC 1904 Dunajská Streda) 9, 21. László Bénes (HSV Hamburg/1. FC Union Berlín) 7, 22. Dominik Greif (RCD Mallorca) a Adrián Kaprálik (Górnik Zabrze/MŠK Žilina) obaja 5, 24. Mário Sauer (MŠK Žilina), 25. Albert Rusnák (Seattle Sounders FC) 3, 26. Norbert Gyömbér (US Salernitana 1919/Al-Khollod Club), Róbert Boženík (Boavista Porto), Martin Rymarenko (MFK Dukla Banská Bystrica) všetci 2, 29. Marek Rodák (FC Fulham/Al-Ettifaq FC) a Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava) obaja 1







Futbalista roka 2024 - kandidátky:



Diana Bartovičová (Slavia Praha), Patrícia Fischerová (AIK Štokholm), Patrícia Hmírová (Sporting de Huelva/Deportivo La Coruňa), Mária Korenčiová (FC Como/FC Freedom), Ľudmila Maťavková (Anderlecht Brusel), Mária Mikolajová (SKN St. Pölten), Tamara Morávková (Slavia Praha), Laura Retkesová (Sparta Praha), Martina Šurnovská (Slavia Praha), Jana Vojteková (FC Bazilej)



ďalšie poradie: 11. Diana Lemešová (SKN St. Pölten) a Dominik Škorvánková (FC Como) obe 12 b, 13. Nikola Rybanská (OFI Kréta), Szilvia Nagy (KFC Komárno), Laura Žemberyová (Cincinnati Bearcats) a Darina Hrúziková (MFK Ružomberok/1. FC Slovácko) všetky 5, 17. Kristína Košíková (Slavia Praha), Klaudia Fabová (Górnik Leczna/AP Orlen Gdansk) a Andrea Borogová (Spartak Myjava) všetky 4, 20. Sofia Anna Škerdová (1. FC Slovácko) a Lenka Mazúchová (MFK Dukla Banská Bystrica/ŽNK Medimurje Čakovec) obe 3, 22. Michaela Ferencová (1. FC Slovácko/SK Slavia Praha) a Martina Geletová (ŠK Slovan Bratislava/AP Orlen Gdansk) obe 1







Cena Petra Dubovského 2024 - kandidáti:



Adrián Kaprálik (Górnik Zabrze/MŠK Žilina), Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Adam Obert (Cagliari Calcio), Leo Sauer (Feyenoord Rotterdam/NAC Breda) a Tomáš Suslov (Hellas Verona)



ďalšie poradie: 6. Ľubomír Belko (MŠK Žilina) 14 b, 7. Mário Sauer (MŠK Žilina) 13, 8. Sebastian Kóša (FC Spartak Trnava/Real Zaragoza) 7, 9. Dominik Hollý (FK Jablonec), Artur Gajdoš (AS Trenčín/ŠK Slovan Bratislava) a Tomáš Rigo (FC Baník Ostrava) všetci po 4, 12. Martin Šviderský (Real Murcia CF) 2, 13. Timotej Hranica (MŠK Žilina), Šimon Faško, Adam Danko (obaja FK Železiarne Podbrezová), Tomáš Frühwald (MFK Ružomberok/Bohemians 1905 Praha), Alexander Selecký (MFK Ružomberok) všetci 1







Tréner roka 2024 - kandidáti:



Francesco Calzona (reprezentácia Slovenska muži), Michal Gašparík (FC Spartak Trnava), Jaroslav Kentoš (reprezentácia Slovenska do 21 rokov), Michal Ščasný (MŠK Žilina), Vladimír Weiss st. (ŠK Slovan Bratislava)



ďalšie poradie: 6. Roman Skuhravý (FK Železiarne Podbrezová/FC Košice) 13 b, 7. Zsolt Hornyák (Puskás Akadémia FC) a Ondřej Smetana (MFK Ružomberok) obaja 10, 9. Branislav Fodrek (reprezentácia Slovenska do 17 rokov/FC DAC 1904 Dunajská Streda) 3, 10. Anton Šoltis (MFK Zemplín Michalovce) 2, 11. Mikuláš Radványi (KFC Komárno) 1