Utorok 11.11.2025
11. novembra 2025
ELÁN & KAMARÁTI – NÁVRAT DO MARTINA!
Po fenomenálnom úspechu koncertov v roku 2024 – trikrát po sebe vypredaná pražská O₂ arena, trikrát vypredaný zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave a dvakrát vypredaná košická Steel Aréna – a po extrémnom záujme o koncert Elán & Kamaráti v Nitre sa legenda slovenskej hudby Elán predstaví ďalším veľkým open-air koncertom – Elán & Kamaráti – Návrat do Martina.
Zdieľať
Koncert sa uskutoční v sobotu 19. septembra 2026 v martinskom amfiteátri, kde skupina naposledy vystúpila 23. septembra 2017. Vtedy bol koncert mesiace dopredu vypredaný a stal sa jedným z vrcholov koncertnej sezóny.
Elán a Martin – príbeh, ktorý sa píše desaťročia
Zaujímavosťou je, že Elán sa do Martina vracia iba po tretí raz za celú svoju kariéru, ktorá sa začala písať už v roku 1968.
Prvýkrát tu skupina vystúpila v roku 1996, druhýkrát v roku 2017 – a po deviatich rokoch sa sem vracia opäť, aby uzavrela open-air sezónu 2026 na jednom z najmalebnejších slovenských amfiteátrov.
Amfiteáter Martin je známy svojou neopakovateľnou atmosférou pod horským masívom Veľkej Fatry. Obklopujú ho lesy, horské lúky a výhľady na Malú Fatru, ktoré vytvárajú až rozprávkové prírodné kulisy. Miesto pôsobí pokojne aj majestátne zároveň – a v kombinácii s energiou Elánu sľubuje výnimočný hudobný zážitok pod holým nebom.
Jožo Ráž o koncerte v Martine:
„Martin má pre nás zvláštnu energiu. Je to mesto s dušou, s úžasnými ľuďmi a krásnou prírodou. Keď sme tu hrali naposledy, dosiahli sme rekordnú návštevnosť v histórii amfiteátra a zažili nesmierne emotívnu atmosféru. Ideme do toho znova – tentoraz aj s bývalými členmi kapely, ktorí Elán spoluzakladali a tvorili dejiny československého rocku.“
Elán & Kamaráti – návrat legendy
Projekt Elán & Kamaráti spája súčasných a bývalých členov kapely, ktorí spoločne prinášajú nezabudnuteľný večer plný hudby, priateľstva a emócií.
Fanúšikovia sa môžu tešiť na prierez zlatými dekádami Elánu – na jednom pódiu zaznejú nesmrteľné hity ako Voda, čo ma drží nad vodou, Zanedbaný sex, Láska moja, Nie sme zlí a mnohé ďalšie.
Prekvapením večera budú aj skladby, ktoré kapela bežne nezaraďuje do svojich koncertných setlistov. A to všetko pod holým nebom, v jedinečnej atmosfére martinského amfiteátra, kde nebude chýbať ani špičková zvuková a multimediálna show hodná svetovej hviezdy.
Toto nie je len koncert – je to oslava, návrat a poďakovanie fanúšikom.
Skupina Elán sa rozhodla, že v rámci festivalu bude používať vratné poháre, pretože chce ísť príkladom a chrániť životné prostredie. Každý pohár nahradí stovky jednorazových a pomôže udržať areál čistý, bez zbytočného odpadu.Pridaj sa k nám – uži si koncert a šetri planétu!
Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/ELAN-KAMARATI-NAVRAT-DO-MARTINA?ID_partner=60
