 24hod.sk    Gala    Hudba

11. novembra 2025

Speváčka Tina chystá so svojou dcérou Aničkou veľký koncert TINA ANIČKA - OSTAŇ SVOJA



Speváčka Tina vydala so svojou dcérou Aničkou novú pieseň Nesquik, ku ktorej vytvorili aj o hudobný videoklip.



Speváčka Tina chystá so svojou dcérou Aničkou veľký koncert TINA ANIČKA - OSTAŇ SVOJA

Ten odštartoval spoluprácu, ktorá ich zamestná na najbližší rok. Mama a dcéra totiž ohlásili spoločný koncert na štadióne Ondreja Nepelu, ktorý sa bude konať v septembri 2026. Koncert prinesie viacero noviniek, jednak spojenie silného momentu mamy a dcéry a zároveň aj splnenie sna Tiny, ktorá prezradila, že bude mať 360tkový stage.

Tina & Anička — OSTAŇ SVOJA | 11.09.2026 | Bratislava

 

Velký koncert o veľkej odvahe byť tým, kým naozaj sme.

 

Keď mala Anička osem rokov, napísala som jej pár slov:

„Všetci by sme chceli zažiť, aké je to vidieť svet tvojimi očami.

Tancuj, spievaj, maľuj… a ostaň svoja.“

 

Dnes sa k tým slovám vraciam a chcem ich naplniť.

Prvýkrát spolu - matka a dcéra, dve generácie, dva svety.

 

Ja, ktorá som kedysi stála pri zrode hiphopovej scény,

a ty, ktorá v sebe nesieš jej budúcnosť.

 

Tento koncert však nie je len o mne.

Nie je ani len o tebe.

Je o tom, čo vznikne, keď sa dve srdcia na moment spoja.

 

Ak sa rozhodneš prísť, nepríď ako divák.

Príď ako niekto, kto sa chce na chvíľu dotknúť pravdy,

tej detskej, čistej, slobodnej.

 

11.09.2026

Začiatok koncertu: 20:00 h 

Tipos Arena, Bratislava

Stage and visuals by: SORRYWECAN

Dancers by: KRS Movement

 Vstupenky na TINA ANIČKA - OSTAŇ SVOJA online tu https://www.ticketportal.sk/event/TINA-ANICKA-OSTAN-SVOJA?ID_partner=60


