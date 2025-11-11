Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

11. novembra 2025

Špičkový fotograf F1 Martin Trenkler spravil z rýchlosti knižnú lahôdku. Umenie pretekať



Nie je to len kniha o motošporte.



Zdieľať
Špičkový fotograf F1 Martin Trenkler spravil z rýchlosti knižnú lahôdku. Umenie pretekať

Umenie pretekať je vizuálna oslava Formuly 1, ktorá spája svet adrenalínu, precíznosti a estetiky. Fotograf Martin Trenkler, prvý Slovák s priamym vstupom do sveta F1, v nej zachytil viac než dve desaťročia pretekárskej histórie. Cez svoj objektív, srdce aj dušu.

Formula 1 je právom považovaná za kráľovnú motoristického športu a v knihe Umenie pretekať dostáva aj korunu umeleckého diela. Martin Trenkler, slovenský fotograf, ktorý sa pohybuje v zákulisí F1 už viac než 20 rokov, v nej predstavuje svoj výnimočný vizuálny archív. Od roku 2002 zachytáva tých najlepších jazdcov, ikonické momenty, prelomové technológie a atmosféru, ktorá robí F1 jedinečnou.

Na takmer 300 stranách nájdu čitatelia stovky exkluzívnych fotografií – od Michaela Schumachera cez Sebastiana Vettela až po Maxa Verstappena. Kniha zároveň zachytáva aj aktuálnu sezónu 2025, čím sa stáva najaktuálnejším publikovaným dielom o F1 na trhu.

„Chcel som vytvoriť knihu, ktorá by bola mojím životným dielom,“ hovorí autor Martin Trenkler. „Je to výber toho najlepšieho, čo som nafotil od roku 2002 – ale zároveň aj moje osobné spomienky, vtipné momenty, zákulisné príbehy a emócie, ktoré k F1 patria.“

Portréty legiend

Prvá časť knihy je venovaná majstrom sveta posledných dvoch dekád – ikonám, ktoré formovali tvár moderného pretekania: Michael Schumacher, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel, Nico Rosberg či Max Verstappen. Každý z nich dostal svoj osobitý priestor, ktorý dopĺňajú Trenklerove osobné postrehy a zážitky.

Nechýbajú ani fotografie celebrít a osobností, ktoré do sveta F1 neodmysliteľne patria – od Brada Pitta až po známe tímové hviezdy. Kniha má tak nielen športovú, ale aj kultúrnu hodnotu, a každá stránka je dôkazom, že Formula 1 je svet, kde sa stretáva vášeň, technika a umenie.

Knihu dopĺňajú tri významné predslovy – od Števa Eiseleho, známeho televízneho komentátora F1, bývalého pilota a víťaza veľkých cien Marka Webbera a legendárneho fotografa Rainera Schlegelmilcha, Trenklerovho mentora.

„Bez preháňania – toto je životné dielo Martina Trenklera. Skutočný klenot. Keď som ju prvýkrát otvoril, cítil som sa ako dieťa, ktoré objavuje čaro Formuly 1 nanovo. Každá fotografia dýcha emóciou, každá stránka rozpráva príbeh,“ povedal Števo Eisele.

Oceňuje aj vizuálny prechod, ktorý Trenkler zachytil: z analógovej do digitálnej éry. Kniha tak nie je len o histórii, ale aj o vývoji samotnej fotografie a estetiky F1. „Z tých fotografií cítite nárast popularity F1, kreativitu tímov a energiu fanúšikov. Je to dielo, ktoré bude inšpirovať novú generáciu,“ dodáva Eisele.

Dizajn, ktorý berie dych

Na dizajne knihy sa podieľala grafička Barbara Baloghová, ktorá jej dodala moderný, elegantný vzhľad. Trenkler priznáva, že práve vizuálne spracovanie bolo preňho kľúčové: „Chcel som, aby to nebola len kniha pre fanúšikov F1, ale aj pre milovníkov fotografie a estetiky. Aby patrila do každej knižnice.“

Dizajn, ktorý berie dych

Výsledkom je veľkoformátová publikácia, ktorá vyniká kvalitou papiera, špičkovou tlačou a estetickým rozvrhnutím. Každá fotografia má priestor dýchať, každá kapitola má svoj rytmus – ako samotné preteky.

Pre fanúšikov Formuly 1 je to jasná voľba. Pre zberateľov krásnych kníh zasa povinnosť. A pre každého, kto hľadá originálny darček so srdcom je Umenie pretekať kniha, ktorá zaručene nenechá chladným žiadneho čitateľa.

Kniha Umenie pretekať – Fascinujúci svet pretekov Formuly 1  vychádza zároveň aj v českom jazyku ako Umění závodit – Fascinující svět závodů Formule 1.

Milan Buno, knižný publicista

