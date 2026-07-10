Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 10.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Amália
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

10. júla 2026

Škrty v zahraničnej pomoci pripravili podľa OSN milión žien a dievčat o podporu


Tagy: Humanitárna kríza Humanitárne organizácie humanitárne projekty

Agentúra UN Women varuje, že po rozhodnutiach administratívy Donalda Trumpa a ďalších donorov hrozí zatváranie ženských organizácií po celom svete. Najmenej milión žien a dievčat prišlo od januára ...



Zdieľať
un_women_47977 676x451 10.7.2026 (SITA.sk) - Agentúra UN Women varuje, že po rozhodnutiach administratívy Donalda Trumpa a ďalších donorov hrozí zatváranie ženských organizácií po celom svete.


Najmenej milión žien a dievčat prišlo od januára 2025 o prístup ku kľúčovej humanitárnej a sociálnej pomoci v dôsledku výrazných škrtov v zahraničnom financovaní. Uviedla to v piatok agentúra OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien (UN Women).

Trumpove priority


Správa prichádza po tom, ako americký prezident Donald Trump po návrate do Bieleho domu výrazne obmedzil zahraničnú pomoc Spojených štátov.

Výdavky na rozvojovú a humanitárnu pomoc zároveň znižovali aj ďalšie významné donorské krajiny.

V prvej línii


Podľa UN Women čelí riziku zatvorenia veľký počet organizácií poskytujúcich pomoc ženám v oblastiach postihnutých vojnami, násilím a humanitárnymi krízami.

„Ženské organizácie, ktorým hrozí ukončenie činnosti, pôsobia v prvej línii najvážnejších humanitárnych kríz na svete,“ uviedla riaditeľka humanitárnych programov UN Women Sofia Calltorpová.

Správa vychádza z údajov od 855 ženských organizácií v 52 krajinách. Až 84 percent z nich hlási rastúci dopyt po službách od začiatku roka 2025 a takmer deväť z desiatich tvrdí, že už nedokážu pokryť existujúce potreby.

Budú musieť skončiť


Dve pätiny organizácií očakávajú, že budú musieť počas nasledujúceho roka dočasne alebo natrvalo ukončiť činnosť.

„Každý dolár odobratý ženským organizáciám je dolárom odobratým obetiam sexuálneho násilia, vysídleným matkám či dievčatám, ktoré museli opustiť školu,“ upozornila Calltorpová.

UN Women zároveň varovala, že počet prípadov sexuálneho násilia súvisiaceho s konfliktmi sa v roku 2025 zdvojnásobil práve v čase, keď systémy pomoci a ochrany obetí čelia vážnym finančným problémom.


Zdroj: SITA.sk - Škrty v zahraničnej pomoci pripravili podľa OSN milión žien a dievčat o podporu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Humanitárna kríza Humanitárne organizácie humanitárne projekty
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Kandidátka na primátorku Trnavy Horváthová spúšťa petíciu, mesto sa podľa nej nemá hrať na developera – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Električka sa v Bratislave zrazila so zametacím vozidlom, vodič skončil v nemocnici – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 