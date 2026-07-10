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10. júla 2026
Škrty v zahraničnej pomoci pripravili podľa OSN milión žien a dievčat o podporu
Agentúra UN Women varuje, že po rozhodnutiach administratívy Donalda Trumpa a ďalších donorov hrozí zatváranie ženských organizácií po celom svete. Najmenej milión žien a dievčat prišlo od januára ...
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10.7.2026 (SITA.sk) - Agentúra UN Women varuje, že po rozhodnutiach administratívy Donalda Trumpa a ďalších donorov hrozí zatváranie ženských organizácií po celom svete.
Najmenej milión žien a dievčat prišlo od januára 2025 o prístup ku kľúčovej humanitárnej a sociálnej pomoci v dôsledku výrazných škrtov v zahraničnom financovaní. Uviedla to v piatok agentúra OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien (UN Women).
Správa prichádza po tom, ako americký prezident Donald Trump po návrate do Bieleho domu výrazne obmedzil zahraničnú pomoc Spojených štátov.
Výdavky na rozvojovú a humanitárnu pomoc zároveň znižovali aj ďalšie významné donorské krajiny.
Podľa UN Women čelí riziku zatvorenia veľký počet organizácií poskytujúcich pomoc ženám v oblastiach postihnutých vojnami, násilím a humanitárnymi krízami.
„Ženské organizácie, ktorým hrozí ukončenie činnosti, pôsobia v prvej línii najvážnejších humanitárnych kríz na svete,“ uviedla riaditeľka humanitárnych programov UN Women Sofia Calltorpová.
Správa vychádza z údajov od 855 ženských organizácií v 52 krajinách. Až 84 percent z nich hlási rastúci dopyt po službách od začiatku roka 2025 a takmer deväť z desiatich tvrdí, že už nedokážu pokryť existujúce potreby.
Dve pätiny organizácií očakávajú, že budú musieť počas nasledujúceho roka dočasne alebo natrvalo ukončiť činnosť.
„Každý dolár odobratý ženským organizáciám je dolárom odobratým obetiam sexuálneho násilia, vysídleným matkám či dievčatám, ktoré museli opustiť školu,“ upozornila Calltorpová.
UN Women zároveň varovala, že počet prípadov sexuálneho násilia súvisiaceho s konfliktmi sa v roku 2025 zdvojnásobil práve v čase, keď systémy pomoci a ochrany obetí čelia vážnym finančným problémom.
Zdroj: SITA.sk - Škrty v zahraničnej pomoci pripravili podľa OSN milión žien a dievčat o podporu © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej milión žien a dievčat prišlo od januára 2025 o prístup ku kľúčovej humanitárnej a sociálnej pomoci v dôsledku výrazných škrtov v zahraničnom financovaní. Uviedla to v piatok agentúra OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien (UN Women).
Trumpove priority
Správa prichádza po tom, ako americký prezident Donald Trump po návrate do Bieleho domu výrazne obmedzil zahraničnú pomoc Spojených štátov.
Výdavky na rozvojovú a humanitárnu pomoc zároveň znižovali aj ďalšie významné donorské krajiny.
V prvej línii
Podľa UN Women čelí riziku zatvorenia veľký počet organizácií poskytujúcich pomoc ženám v oblastiach postihnutých vojnami, násilím a humanitárnymi krízami.
„Ženské organizácie, ktorým hrozí ukončenie činnosti, pôsobia v prvej línii najvážnejších humanitárnych kríz na svete,“ uviedla riaditeľka humanitárnych programov UN Women Sofia Calltorpová.
Správa vychádza z údajov od 855 ženských organizácií v 52 krajinách. Až 84 percent z nich hlási rastúci dopyt po službách od začiatku roka 2025 a takmer deväť z desiatich tvrdí, že už nedokážu pokryť existujúce potreby.
Budú musieť skončiť
Dve pätiny organizácií očakávajú, že budú musieť počas nasledujúceho roka dočasne alebo natrvalo ukončiť činnosť.
„Každý dolár odobratý ženským organizáciám je dolárom odobratým obetiam sexuálneho násilia, vysídleným matkám či dievčatám, ktoré museli opustiť školu,“ upozornila Calltorpová.
UN Women zároveň varovala, že počet prípadov sexuálneho násilia súvisiaceho s konfliktmi sa v roku 2025 zdvojnásobil práve v čase, keď systémy pomoci a ochrany obetí čelia vážnym finančným problémom.
Zdroj: SITA.sk - Škrty v zahraničnej pomoci pripravili podľa OSN milión žien a dievčat o podporu © SITA Všetky práva vyhradené.
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