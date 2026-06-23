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23. júna 2026

Električka v Bratislave zrazila dieťa, záchranári ho previezli do nemocnice – VIDEO


Tagy: bratislavský krajský policajný hovorca Električka Nehoda

Polícia pripomína chodcom, že sú povinní za každých okolností dať električke prednosť, a to aj na neriadených priechodoch. Bratislavskí dopravní policajti v utorok popoludní zasahovali pri zrážke ...



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zrazka 676x439 23.6.2026 (SITA.sk) - Polícia pripomína chodcom, že sú povinní za každých okolností dať električke prednosť, a to aj na neriadených priechodoch.


Bratislavskí dopravní policajti v utorok popoludní zasahovali pri zrážke električky MHD a maloletej osoby. Ako informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff, nehoda sa stala na Segnerovej ulici vo štvrtom bratislavskom okrese.

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Podľa doterajších informácií malo dieťa utrpieť v dôsledku zrážky zranenia, s ktorými bolo prevezené privolanou záchrannou službou do nemocnice,” uviedol Szeiff. V súvislosti s touto udalosťou tiež pripomenul chodcom, že sú povinní za každých okolností dať električke prednosť, a to aj na neriadených priechodoch pre chodcov.


Zdroj: SITA.sk - Električka v Bratislave zrazila dieťa, záchranári ho previezli do nemocnice – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bratislavský krajský policajný hovorca Električka Nehoda
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