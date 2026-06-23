|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 23.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Sidónia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Nová platforma TRACE pomôže monitorovať prejavy nenávisti naprieč krajinami strednej Európy
Tagy: Konferencia TRACE
Ako účinne predchádzať antisemitizmu a rasizmu voči Rómom? Odpoveď hľadala medzinárodná konferencia projektu TRACE, ktorá sa 10. a 11. júna 2026 uskutočnila v Pamätníku a múzeu ...
Zdieľať
23.6.2026 (SITA.sk) - Ako účinne predchádzať antisemitizmu a rasizmu voči Rómom?
Odpoveď hľadala medzinárodná konferencia projektu TRACE, ktorá sa 10. a 11. júna 2026 uskutočnila v Pamätníku a múzeu Auschwitz-Birkenau. Odkaz konferencie je jasný: boj proti nenávisti môže byť úspešný len vtedy, ak sa doň aktívne zapoja samotné komunity, ktorých sa týka, a ak spolupracujú odborníci, verejné inštitúcie, občianska spoločnosť aj súkromný sektor.
Počas dvoch dní sa v priestoroch Pamätníka a múzea Auschwitz-Birkenau a výskumného centra ARCHER (Auschwitz Research Center on Hate, Extremism, and Radicalization) stretlo viac ako sto odborníkov z krajín Vyšehradskej štvorky aj ďalších európskych štátov. Diskutovali o súčasných prejavoch antisemitizmu a rasizmu voči Rómom a hľadali spôsoby, ako im účinnejšie predchádzať.
Práve tieto princípy tvoria základ projektu TRACE. Od svojho vzniku prepája zástupcov židovských a rómskych komunít s odborníkmi z akademického prostredia, občianskej spoločnosti, verejných inštitúcií a súkromného sektora. Prostredníctvom workshopov,
Výskumu, odborných diskusií a spolupráce so zainteresovanými partnermi pomáha lepšie identifikovať, dokumentovať a predchádzať prejavom antisemitizmu a rasizmu voči Rómom.
Dôležitým výsledkom projektu je nová online platforma www.projecttrace.eu, dostupná v angličtine, slovenčine, češtine, poľštine a maďarčine. Nie je len archívom informácií, ale živým nástrojom na monitorovanie a prevenciu nenávisti.
Platforma pozostáva z troch častí:
TRACE monitoruje a analyzuje prejavy antisemitizmu a rasizmu voči Rómom v krajinách strednej Európy. Vychádza z presvedčenia, že minulosť a súčasnosť sú úzko prepojené. Antisemitizmus a rasizmus voči Rómom sa aj dnes objavujú vo verejnej diskusii či násilných útokoch. Rómske komunity naďalej čelia marginalizácii a pribúdajú pokusy o popieranie alebo prekrúcanie historických faktov.
Projekt TRACE tieto javy monitoruje, zasádza ich do historického kontextu a poskytuje občianskej spoločnosti aj verejným inštitúciám nástroje na ich včasné rozpoznanie a účinnejšiu prevenciu.
Projekt financuje Európska komisia prostredníctvom programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV) pod názvom TOMCAT (projekt č. 101144613).
Partnermi projektu sú: Institute for Social Safety (Poľsko), Counter Extremism Project (Nemecko), Ashoka Foundation (Poľsko), Memorial and Museum Auschwitz-Birkenau (Poľsko), Auschwitz-Birkenau Foundation (Poľsko), The Theresienstadt Centre for Genocide Studies (Česká republika), Political Capital (Maďarsko), Violence Prevention Network (Nemecko), Centrum komunitného organizovania (Slovensko) a Seesame (Slovensko).
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nová platforma TRACE pomôže monitorovať prejavy nenávisti naprieč krajinami strednej Európy © SITA Všetky práva vyhradené.
Odpoveď hľadala medzinárodná konferencia projektu TRACE, ktorá sa 10. a 11. júna 2026 uskutočnila v Pamätníku a múzeu Auschwitz-Birkenau. Odkaz konferencie je jasný: boj proti nenávisti môže byť úspešný len vtedy, ak sa doň aktívne zapoja samotné komunity, ktorých sa týka, a ak spolupracujú odborníci, verejné inštitúcie, občianska spoločnosť aj súkromný sektor.
Počas dvoch dní sa v priestoroch Pamätníka a múzea Auschwitz-Birkenau a výskumného centra ARCHER (Auschwitz Research Center on Hate, Extremism, and Radicalization) stretlo viac ako sto odborníkov z krajín Vyšehradskej štvorky aj ďalších európskych štátov. Diskutovali o súčasných prejavoch antisemitizmu a rasizmu voči Rómom a hľadali spôsoby, ako im účinnejšie predchádzať.
Štyri hlavné závery konferencie
- Nenávisť treba najprv pomenovať: Účinná prevencia sa začína jasným pomenovaním problému. Konferencia zdôraznila, že židovské a rómske komunity musia mať možnosť spoluutvárať definície antisemitizmu a rasizmu voči Rómom a podieľať sa aj na navrhovaní riešení.
- Spolupráca je nevyhnutná: Žiadna organizácia ani inštitúcia nedokáže bojovať proti nenávisti sama. Skutočné výsledky prináša spolupráca medzi komunitami, mimovládnymi organizáciami, výskumníkmi, tvorcami verejných politík, bezpečnostnými zložkami a súkromným sektorom.
- História pomáha pochopiť súčasnosť: Nenávisť nevzniká vo vákuu. Ak chceme rozpoznať jej dnešné podoby, musíme rozumieť jej historickým koreňom. História preto nemá slúžiť iba na pripomínanie minulosti, ale aj ako nástroj prevencie. Vzdelávanie a historická gramotnosť zostávajú jedným z najúčinnejších spôsobov, ako predchádzať predsudkom a extrémizmu.
- Dôležité je zviditeľňovať aj skryté prejavy nenávisti: Nenávisť sa neprejavuje iba otvorenými útokmi. Často sa skrýva v zdanlivo nevinných vtipoch, stereotypoch alebo bežnej komunikácii. Účastníci konferencie upozornili na potrebu rozpoznávať a pomenúvať aj tieto nenápadné formy predsudkov, ktoré zostávajú príliš často bez povšimnutia.
Práve tieto princípy tvoria základ projektu TRACE. Od svojho vzniku prepája zástupcov židovských a rómskych komunít s odborníkmi z akademického prostredia, občianskej spoločnosti, verejných inštitúcií a súkromného sektora. Prostredníctvom workshopov,
Výskumu, odborných diskusií a spolupráce so zainteresovanými partnermi pomáha lepšie identifikovať, dokumentovať a predchádzať prejavom antisemitizmu a rasizmu voči Rómom.
Platforma TRACE je spustená
Dôležitým výsledkom projektu je nová online platforma www.projecttrace.eu, dostupná v angličtine, slovenčine, češtine, poľštine a maďarčine. Nie je len archívom informácií, ale živým nástrojom na monitorovanie a prevenciu nenávisti.
Platforma pozostáva z troch častí:
- Historická sekcia mapuje udalosti od roku 1939, ktoré ovplyvnili osudy židovských a rómskych komunít.
- Databáza súčasných incidentov dokumentuje aktuálne prejavy antisemitizmu a rasizmu voči Rómom a pripomína, že tieto problémy nepatria len minulosti.
- Nástroj na nahlasovanie incidentov umožňuje odborníkom aj verejnosti upozorniť na prípady násilia alebo poškodzovania majetku. Overené incidenty sa následne zaznamenávajú a analyzujú s cieľom identifikovať trendy a riziká naprieč krajinami.
O projekte TRACE
TRACE monitoruje a analyzuje prejavy antisemitizmu a rasizmu voči Rómom v krajinách strednej Európy. Vychádza z presvedčenia, že minulosť a súčasnosť sú úzko prepojené. Antisemitizmus a rasizmus voči Rómom sa aj dnes objavujú vo verejnej diskusii či násilných útokoch. Rómske komunity naďalej čelia marginalizácii a pribúdajú pokusy o popieranie alebo prekrúcanie historických faktov.
Projekt TRACE tieto javy monitoruje, zasádza ich do historického kontextu a poskytuje občianskej spoločnosti aj verejným inštitúciám nástroje na ich včasné rozpoznanie a účinnejšiu prevenciu.
Projekt financuje Európska komisia prostredníctvom programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV) pod názvom TOMCAT (projekt č. 101144613).
Partnermi projektu sú: Institute for Social Safety (Poľsko), Counter Extremism Project (Nemecko), Ashoka Foundation (Poľsko), Memorial and Museum Auschwitz-Birkenau (Poľsko), Auschwitz-Birkenau Foundation (Poľsko), The Theresienstadt Centre for Genocide Studies (Česká republika), Political Capital (Maďarsko), Violence Prevention Network (Nemecko), Centrum komunitného organizovania (Slovensko) a Seesame (Slovensko).
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nová platforma TRACE pomôže monitorovať prejavy nenávisti naprieč krajinami strednej Európy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Konferencia TRACE
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Električka v Bratislave zrazila dieťa, záchranári ho previezli do nemocnice – VIDEO
Električka v Bratislave zrazila dieťa, záchranári ho previezli do nemocnice – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Nepočujúci sa v predajniach dm dohovoria bez bariér
Nepočujúci sa v predajniach dm dohovoria bez bariér