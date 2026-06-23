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Nová platforma TRACE pomôže monitorovať prejavy nenávisti naprieč krajinami strednej Európy


Tagy: Konferencia TRACE

Ako účinne predchádzať antisemitizmu a rasizmu voči Rómom? Odpoveď hľadala medzinárodná konferencia projektu TRACE, ktorá sa 10. a 11. júna 2026 uskutočnila v Pamätníku a múzeu ...



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trace 676x507 23.6.2026 (SITA.sk) - Ako účinne predchádzať antisemitizmu a rasizmu voči Rómom?


Odpoveď hľadala medzinárodná konferencia projektu TRACE, ktorá sa 10. a 11. júna 2026 uskutočnila v Pamätníku a múzeu Auschwitz-Birkenau. Odkaz konferencie je jasný: boj proti nenávisti môže byť úspešný len vtedy, ak sa doň aktívne zapoja samotné komunity, ktorých sa týka, a ak spolupracujú odborníci, verejné inštitúcie, občianska spoločnosť aj súkromný sektor.

Počas dvoch dní sa v priestoroch Pamätníka a múzea Auschwitz-Birkenau a výskumného centra ARCHER (Auschwitz Research Center on Hate, Extremism, and Radicalization) stretlo viac ako sto odborníkov z krajín Vyšehradskej štvorky aj ďalších európskych štátov. Diskutovali o súčasných prejavoch antisemitizmu a rasizmu voči Rómom a hľadali spôsoby, ako im účinnejšie predchádzať.

Štyri hlavné závery konferencie



  1. Nenávisť treba najprv pomenovať: Účinná prevencia sa začína jasným pomenovaním problému. Konferencia zdôraznila, že židovské a rómske komunity musia mať možnosť spoluutvárať definície antisemitizmu a rasizmu voči Rómom a podieľať sa aj na navrhovaní riešení.

  2. Spolupráca je nevyhnutná: Žiadna organizácia ani inštitúcia nedokáže bojovať proti nenávisti sama. Skutočné výsledky prináša spolupráca medzi komunitami, mimovládnymi organizáciami, výskumníkmi, tvorcami verejných politík, bezpečnostnými zložkami a súkromným sektorom.

  3. História pomáha pochopiť súčasnosť: Nenávisť nevzniká vo vákuu. Ak chceme rozpoznať jej dnešné podoby, musíme rozumieť jej historickým koreňom. História preto nemá slúžiť iba na pripomínanie minulosti, ale aj ako nástroj prevencie. Vzdelávanie a historická gramotnosť zostávajú jedným z najúčinnejších spôsobov, ako predchádzať predsudkom a extrémizmu.

  4. Dôležité je zviditeľňovať aj skryté prejavy nenávisti: Nenávisť sa neprejavuje iba otvorenými útokmi. Často sa skrýva v zdanlivo nevinných vtipoch, stereotypoch alebo bežnej komunikácii. Účastníci konferencie upozornili na potrebu rozpoznávať a pomenúvať aj tieto nenápadné formy predsudkov, ktoré zostávajú príliš často bez povšimnutia.


Práve tieto princípy tvoria základ projektu TRACE. Od svojho vzniku prepája zástupcov židovských a rómskych komunít s odborníkmi z akademického prostredia, občianskej spoločnosti, verejných inštitúcií a súkromného sektora. Prostredníctvom workshopov,

Výskumu, odborných diskusií a spolupráce so zainteresovanými partnermi pomáha lepšie identifikovať, dokumentovať a predchádzať prejavom antisemitizmu a rasizmu voči Rómom.

Platforma TRACE je spustená


Dôležitým výsledkom projektu je nová online platforma www.projecttrace.eu, dostupná v angličtine, slovenčine, češtine, poľštine a maďarčine. Nie je len archívom informácií, ale živým nástrojom na monitorovanie a prevenciu nenávisti.

Platforma pozostáva z troch častí:

  • Historická sekcia mapuje udalosti od roku 1939, ktoré ovplyvnili osudy židovských a rómskych komunít.

  • Databáza súčasných incidentov dokumentuje aktuálne prejavy antisemitizmu a rasizmu voči Rómom a pripomína, že tieto problémy nepatria len minulosti.

  • Nástroj na nahlasovanie incidentov umožňuje odborníkom aj verejnosti upozorniť na prípady násilia alebo poškodzovania majetku. Overené incidenty sa následne zaznamenávajú a analyzujú s cieľom identifikovať trendy a riziká naprieč krajinami.


O projekte TRACE


TRACE monitoruje a analyzuje prejavy antisemitizmu a rasizmu voči Rómom v krajinách strednej Európy. Vychádza z presvedčenia, že minulosť a súčasnosť sú úzko prepojené. Antisemitizmus a rasizmus voči Rómom sa aj dnes objavujú vo verejnej diskusii či násilných útokoch. Rómske komunity naďalej čelia marginalizácii a pribúdajú pokusy o popieranie alebo prekrúcanie historických faktov.

Projekt TRACE tieto javy monitoruje, zasádza ich do historického kontextu a poskytuje občianskej spoločnosti aj verejným inštitúciám nástroje na ich včasné rozpoznanie a účinnejšiu prevenciu.

Projekt financuje Európska komisia prostredníctvom programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV) pod názvom TOMCAT (projekt č. 101144613).

Partnermi projektu sú: Institute for Social Safety (Poľsko), Counter Extremism Project (Nemecko), Ashoka Foundation (Poľsko), Memorial and Museum Auschwitz-Birkenau (Poľsko), Auschwitz-Birkenau Foundation (Poľsko), The Theresienstadt Centre for Genocide Studies (Česká republika), Political Capital (Maďarsko), Violence Prevention Network (Nemecko), Centrum komunitného organizovania (Slovensko) a Seesame (Slovensko).

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Nová platforma TRACE pomôže monitorovať prejavy nenávisti naprieč krajinami strednej Európy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Konferencia TRACE
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