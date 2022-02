Elektrický pohon prináša veľa zábavy z jazdy na skateboarde

Termoplastický kompozit Tepex spoločnosti LANXESS sa používa na výrobu ultratenkých a ľahkých elektrických skateboardov



Výnimočne vysoká pevnosť v ohybe a krútení



Množstvo funkcií integrovaných do procesu hybridného tvarovania



Doska odliata z jedného kusu

Extrémna odolnosť

Efektívna a integrovaná výroba

Dokonalá kombinácia kompozitného a vstrekovaného materiálu

Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v špeciálnych plastoch a kompozitoch

21.2.2022 (Webnoviny.sk) -Elektrické skateboardy predstavujú jednoduchý spôsob pohybu, ktorý sa výrazne líši od bežnej jazdy na skateboarde. Ich konštrukcia je však veľmi náročná. Elektrické komponenty vrátane batérie a motorov poháňajúcich kolieska musia byť umiestnené na veľmi malom priestore, aby bola doska ľahká a jazdec s ňou mohol ľahko manipulovať. Termoplastické kompozity Tepex od spoločnosti LANXESS prinášajú nové možnosti pre konštrukciu elektrických skateboardov. Výborným príkladom sú skateboardy OKMOS SL-01 od francúzskej rodinnej firmy EMI SAS.Bežné skateboardy sa zvyčajne skladajú z relatívne plochej drevenej dosky, na ktorej jazdec stojí. V elektrických verziách sa pod doskou nachádza plastová skrinka s elektrickým zariadením vrátane batérie. Dizajn skateboardu EMI má však dosku v tvare plytkého korýtka. S výnimkou motorov, ktoré sú namontované na zadnej strane skateboardu, sú v konštrukcii umiestnené všetky elektrické a elektronické komponenty vrátane batérie. Korýtko je potom uzavreté krytom. Vďaka kompozitnému materiálu Tepex je možné vyrobiť korýtko s hrúbkou steny len tri milimetre."Tepex je mimoriadne odolný vďaka svojej vysokej pevnosti v ohybe. Zároveň je veľmi ľahký, jeho hmotnosť je len 2,5 kilogramu," hovoríNapriek tenkým stenám sú elektrické a elektronické komponenty v doske bezpečne chránené pred nárazmi a vlhkosťou.Doska v tvare korýtka sa vyrába v jednom kroku. Najprv robot vloží kovovú základnú dosku do tvarovacieho stroja. Potom do nej vloží zahriaty a zmäknutý kompozit Tepex. Celá konštrukcia sa potom v jednej operácii vyformuje a znovu vytvaruje plastovou zmesou vystuženou krátkymi sklenenými vláknami. "Tento proces je veľmi efektívny a vysoko integrovaný, čo znamená, že v rámci jednej operácie možno upevniť nielen dosku, ale aj zväzok káblov a držiak batérie. To znamená, že na rozdiel od mnohých bežných elektrických skateboardov nie je potrebné skrutkovať jednotlivé časti samostatne," vysvetľujeKompozitná časť je vyrobená z materiálu Tepex dynalite 102-RG600(6), ktorý je vystužený šiestimi vrstvami nekonečných sklenených vlákien. Z tohto materiálu je vyrobený aj kryt dosky. Na tvarovanie sa používa polyamid 6 Durethan BKV30H2.0EF spoločnosti LANXESS, ktorý bol na tento účel optimalizovaný. Tavenina počas formovania tečie veľmi ľahko, takže pri plnení formovacieho stroja možno bez problémov realizovať dlhé dráhy toku. Viac informácií o sortimente výrobkov Tepex a ľahkých konštrukciách spoločnosti LANXESS nájdete na webových stránkach www.tepex.com Spoločnosť EMI vyvinula svoje nové skateboardy vo Francúzsku, kde ich aj vyrába. Tvarovací stroj na vstrekovanie hybridných materiálov je tiež založený na vlastných odborných znalostiach. Spoločnosť so sídlom v Saint-Louis v Alsasku je známa svojimi výrobkami, ako sú plastové kompozitné diely vystužené vláknami na výrobu ľahkých konštrukcií vozidiel. Viac informácií o nových elektrických skateboardoch nájdete na stránke www.okmos.fr/ Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2020 dosiahol obrat 6,1 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 14 800 zamestnancov v 33 krajinách. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme nájdete na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis