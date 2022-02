Čaputová: Kuciaka zabili, lebo sa venoval veciam, ktoré sa týkajú všetkých Slovákov

Odsúdení vykonávatelia vraždy

Zvýšená vlna nenávisti a hnevu

21.2.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová si v pondelok položením kytice kvetov a zapálením sviečky pred domom vo Veľkej Mači (okres Galanta) uctila pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.„Boli zabití preto, že Ján sa venoval odhaľovaniu korupcie a zneužívaniu moci. Boli zabití preto, že sa venoval veciam, ktoré sa týkajú nás všetkých," povedala prezidentka.Podľa Čaputovej štyri roky možno dokázali čiastočne zmierniť bolesť rodiny, blízkych a kolegov zavraždenej dvojice, no určite ju nevyliečili.„Je dôležité, že boli odsúdení vykonávatelia vraždy, ale pre spravodlivosť na Slovensku potrebujeme, aby bola zodpovednosť vyvodená aj voči objednávateľom," pripomenula.Požiadavka iniciatívy Za slušné Slovensko, ktorá po vražde mladej dvojice vznikla, je podľa prezidentky aktuálna aj v súčasnej dobe.„Prežívame zvýšenú vlnu nenávisti, hnevu a verbálnych útokov. Aj v prípade Jána a Martiny predchádzali fyzickému útoku na nich slovné vyhrážky. Musíme to zastaviť skôr, ako bude neskoro, inak by ich odkaz bol zbytočný," dodala.Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta. Kuciak bol investigatívnym novinárom a okrem iného sa zaoberal kauzami podnikateľa Mariana Kočnera.