Piatok 19.9.2025
Meniny má Konštantín
|Denník - Správy
19. septembra 2025
Elektronické náramky boli 10 rokov takmer nepoužívané, no stáli 80 miliónov. Teraz podľa PS hrozí rovnaký scenár
Zákazku na elektronické náramky pre odsúdených má podľa opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) už vopred dohodnutú konkrétna firma. Ako ...
19.9.2025 (SITA.sk) - Zákazku na elektronické náramky pre odsúdených má podľa opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) už vopred dohodnutú konkrétna firma.
Ako uviedol člen Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR Branislav Vančo (PS), „dnes rokujeme o novele, ktorá má umožniť prenájom elektronických náramkov pre odsúdených. Na prvý pohľad technická úprava v skutočnosti otvára priestor pre podozrivý biznis za desiatky miliónov eur. Máme informácie, že zákazku má už dopredu dohodnutá istá konkrétna firma“. Má ísť o rovnakú firmu, ktorá už v minulosti dodala náramky v minulosti a na tomto systéme zarobila desiatky miliónov eur.
Náramky boli zavedené ešte za iného smeráckeho ministra Tomáša Boreca, no podľa Vanča sa desať rokov takmer nepoužívali. Napriek tomu firma, ktorá systém a náramky dodávala, zarobila zhruba 80 miliónov eur. „Ide o spoločnosť z Trenčína, ktorá má jediná licenciu, aby mohla nové náramky napojiť na existujúci systém. A pripomeniem, že počas ministrovania pána Boreca bola štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti pani Jankovská – tiež z Trenčína.,“ podotýka Vančo.
Minister spravodlivosti Boris Susko chce podľa neho prenajímaním obísť verejné obstarávanie, ktoré podlieha väčšej kontrole. Pri prenájme bude môcť uzatvárať zmluvy prakticky bez limitu a bez reálnej transparentnej kontroly. „Faktom však je, že ak budú podmienky prenájmu nastavené tak, že prenajaté náramky sa musia napojiť na existujúci systém, je tu len jedna firma, ktorá má licenciu, aby to dokázala. Preto hovoríme o vážnom podozrení, že ide o šitý tender a pokračovanie starých praktík,“ uzavrel Vančo.
Ministerstvo spravodlivosti v reakcii pre agentúru SITA uviedlo, že ide o ďalšie šírenie klamstiev opozičnej strany Progresívne Slovensko. "Rezort spravodlivosti nemá v pláne náramky prenajímať a ani uzatvárať žiadnu zmluvu v tejto oblasti. Chceme vytvoriť legislatívny priestor, aby budúce vedenia rezortu mali v rámci úspory financií aj alternatívne možnosti k štandardnému verejnému obstarávaniu," konštatuje ministerstvo.
Zároveň zdôraznilo, že ide o zdedený problém a až súčasné vedenie reaguje na závery správy Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) z roku 2023, ktorá vytkla Ministerstvu spravodlivosti SR, že nezvážilo možnosti prenájmu, ale výslovne iba nákupu týchto zariadení. "Uvedené riešenie je len technickým riešením a ponúka možnosť operatívnejšej reakcie na požiadavky sudcov," dodal rezort.
