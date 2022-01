Elena Kaliská oslavuje päťdesiatku, v kancelárii jej chýbajú adrenalín a partia od vody

Zberateľka cenných kovov

Nová realita v kancelárii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská kajakárka Elena Kaliská bola a je vodnoslalomársky pojem. A to celosvetového významu. Spolu s Michalom Martikánom a bratmi Petrom a Pavlom Hochschornerovcami bola neochvejnou zberateľkou medailí vo vodnom slalome v prvej dekáde 21. storočia.Napokon ich z vodných kanálov po celom svete vylovila viac než dve desiatky, na samom vrchu jej jagavej zbierky trónia zlaté z olympijských hier v Aténach 2004 a Pekingu 2008 ako aj dva tituly majsterky sveta a osem najcennejších kovov z európskych šampionátov.Fenomenálnu kariéru si predĺžila až takmer do päťdesiatky, oficiálne sa rozlúčila až na vlaňajších majstrovstvách sveta v Čunove. Okrúhle výročie s piatimi krížikmi oslavuje práve v stredu 19. januára."Vážim si všetky výsledky. Za každým je drina aj príbeh. Najviac mi zostala v pamäti moja prvá olympijská zlatá medaila z Atén 2004. Byť na stupni víťazov pod piatimi kruhmi je fantastické,“ povedala Elena Kaliská v rozhovore pre denník Pravda. Na otázku, čo jej najviac chýba z čias jej športovej kariéry, odpovedala: "Adrenalín a taktiež partia. Strávila som v nej dlhé roky. Keď sa oteplí, pôjdem na vodu. Ak sa budem cítiť dobre, pôjdem aj na súťaž. Azda si neurobím hanbu."Kaliská po kariére začala pracovať ako šéfka komunikácie a marketingu vo VŠC Dukla Banská Bystrica a zatiaľ sa len zžíva s novou životnou realitou v kancelárii."Musím sa veľa učiť. Je to niečo úplne iné ako doteraz. Nepohybovala som sa tak často v kancelárii, za stolom a počítačom. Je to pre mňa veľká zmena. Radšej by som športovala a tvrdo pracovala na tréningu. Mám však po kariére, musím sa s tým aj sama vyrovnať. A najmä pracovať na sebe ďalej v novej oblasti," skonštatovala rodáčka zo Zvolena.Kaliskej v zbierke cenných kovov chýba iba medaila z juniorských majstrovstiev sveta. V roku 1990 od nej nebola ďaleko. "Bolo to na juniorských MS vo švajčiarskom Tavanase.Štvrté miesto je športová smola a vodný slalom niekedy lotéria. Prináša úspechy i pády. Vynahradila som si to však v seniorskej kategórii. Splnila som si veľké méty, ktoré som si stanovila," dodala Kaliská pre Pravdu.